[헤럴드경제=양대근 기자] 프리미엄 전기차 브랜드 폴스타의 마이클 로쉘러 최고경영자(CEO)는 “부산 공장은 폴스타에 굉장히 중요한 전략적인 거점”이라고 강조했다.

방한 중인 로쉘러 CEO는 지난 20일 서울 용산구 폴스타 서울 스페이스에서 열린 한국자동차기자협회(KAJA)와의 인터뷰에서 “부산 공장은 아시아와 북미를 연결하는 생산 기지”라며 이같이 말했다.

폴스타는 제조 거점 다각화 차원에서 올해 하반기부터 르노코리아 부산 공장에서 북미 수출용 ‘폴스타4’를 시범 생산하고 있다. 이를 위해 르노코리아 부산공장은 내연기관 생산라인에서 전기차도 조립할 수 있도록 지난 1월 조립공장 가동을 5주간 완전히 멈추고 68개 설비를 새롭게 정비했다.

로쉘러 CEO는 “부산 공장은 북미 지역에 최초로 물량을 공급한다는 면에서 전략적인 중요성이 높다”며 “지금 시작은 북미지만, 여기서 생산되는 차량의 품질이 높다는 측면을 고려하면 다른 시장에서도 이 생산 기지를 활용할 수가 있을 것”이라고 말했다.

부산 공장에서 생산한 폴스타4를 한국 시장에도 판매할 계획이 있는지와 관련 그는 “아직 정해진 것은 없지만 나중에 또 다른 기회가 있을 것으로 보인다”며 “북미 시장 수출은 시작에 불과하다”고 답했다.

생산 거점으로 부산을 선택한 이유에 대해선 “(미국의 대중국 전기차) 관세도 하나의 이유가 되는 것은 맞지만, 공장에서 생산되는 차량의 품질 등을 종합적으로 고려해 내린 판단”이라고 말했다.

국내 추가 투자에 대해선 “북미 시장에서의 성공을 확인한 다음에 고려해 볼 수 있는 문제”라고 답했다. 폴스타는 올해 국내 시장에서 거둔 호실적을 내년에도 이어가겠다는 각오다.

폴스타는 올해 1∼10월 총 2천513대를 판매해 작년 동기 대비 484.4％ 성장률을 기록했다. 작년 8월 출시된 쿠페형 전기 스포츠유틸리티차(SUV) 폴스타4가 2167대 판매됐다.

로쉘러 CEO는 “정말 중요한 시장인 한국에서 폴스타 4가 큰 성공을 거두었다는 점은 고무적”이라며 “뛰어난 디자인, 지속가능성, 고성능 요인 때문이라고 생각하고 이러한 부분을 강화할 것”이라고 분석했다. 그러면서 “내년 대형 전기 SUV ‘폴스타 3’와 그랜드 투어러(GT) ‘폴스타 5’를 출시할 예정”이라고 전했다.

로쉘러 CEO는 “두 모델은 가격대, 성능 측면에서 폴스타4보다 상위 모델”이라며 “폴스타4가 만든 성장세를 강화하고 한국뿐이 아니라 글로벌 시장에서 브랜드에 큰 힘을 실어줄 것”이라고 기대했다.