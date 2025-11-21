갈아타기·비대면 신용대출도 막아 “연간 가계대출 총량 관리 위해”

[헤럴드경제=김은희 기자] KB국민은행이 올해 실행되는 주택구입목적 주택담보대출 접수를 중단한다. 가계대출 총량 관리를 위한 조치다. 하나은행에 이어 국민은행까지 대출 중단을 결정하면서 연말 ‘대출절벽’이 현실화되는 모양새다.

21일 금융권에 따르면 국민은행은 연내 실행 예정인 주택구입을 위한 주담대 접수를 일시 제한하기로 했다. 비대면 채널에서는 오는 22일부터, 대면 창구에서는 24일부터 각각 추가 접수가 막힌다.

다른 은행에서 국민은행으로 갈아타는 타행대환 대출(주택담보·전세·신용대출)도 22일부터 중단된다. 이와 함게 비대면 신용대출 상품인 ‘KB스타 신용대출 Ⅰ·Ⅱ’도 중단하기로 했다.

국민은행 관계자는 “정부의 가계대출 총량 관리 목표를 준수하기 위한 조치”라며 “생활안정자금 목적의 주담대와 전세자금대출의 연내 실행 건은 신청할 수 있다”고 부연했다.

하나은행도 오는 25일부터 올해 실행분 주담대와 전세대출 신규 접수를 제한할 예정이다.