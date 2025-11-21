우주 발사체 부품 공급사, 비츠로넥스텍 코스닥 입성

상장 첫날 189% 오르며 ‘따블’ 달성

한국거래소 코스닥시장본부는 21일 오전 9시 서울사옥 홍보관에서 우주항공, 플라즈마, 물리가속 제품 제조기업인 비츠로넥스텍의 코스닥시장 상장기념식을 개최했다. 왼쪽부터 김대영 한국IR협의회 부회장, 민경욱 한국거래소 코스닥시장본부장, 이병호 비츠로넥스텍 대표이사, 김형진 NH투자증권 IB1사업부 대표, 강왕락 코스닥협회 부회장. [한국거래소 제공]
한국거래소 코스닥시장본부는 21일 오전 9시 서울사옥 홍보관에서 우주항공, 플라즈마, 물리가속 제품 제조기업인 비츠로넥스텍의 코스닥시장 상장기념식을 개최했다. 왼쪽부터 김대영 한국IR협의회 부회장, 민경욱 한국거래소 코스닥시장본부장, 이병호 비츠로넥스텍 대표이사, 김형진 NH투자증권 IB1사업부 대표, 강왕락 코스닥협회 부회장. [한국거래소 제공]

[헤럴드경제=신주희 기자] 비츠로넥스텍 주가가 코스닥 시장 상장 첫날인 21일 180% 오르며 ‘따블(공모가 대비 2배)’를 기록 중이다.

이날 오전 9시 59분 기준 비츠로넥스텍 주식은 코스닥 시장에서 공모가(6900원) 대비 189.86% 오른 2만원을 기록 중이다. 이날 국내 주요 지수가 투자 심리로 하락하고 있는 가운데 흥행에 성공한 것이라 주목된다.

비츠로넥스텍은 우주 발사체 부품 공급사다. 2016년 비츠로테크 특수사업부에서 물적 분할돼 설립됐다. 우주항공, 핵융합, 플라즈마 등 첨단 응용과학 분야 장비와 부품을 생산하고 있다.

비츠로넥스텍은 한국형 발사체 누리호 개발 사업에 참여해 인지도를 쌓은 바 있다. 누리호 엔진에서 핵심 부품인 연소기, 가스 발생기 등을 제작했다.

비츠로넥스텍은 앞서 국내외 기관 투자자들 대상으로 공모주 수요을 진행해 공모가를 희망 공모가 범위(밴드) 상단인 6900원으로 확정했다.

비츠로넥스텍의 일반 투자자 공모 청약에서는 약 2조8927억원의 청약 증거금이 몰렸다. 일반 투자자 대상 110만주 모집에 총 8억3845만2560주가 신청됐다. 경쟁률은 762.23대 1로 집계됐다.


joohee@heraldcorp.com