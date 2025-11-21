주거 조건 말하면, AI가 적합한 단지 추천

[헤럴드경제=신혜원 기자] 국내 프롭테크 기업 직방이 운영하는 아파트 종합 정보 플랫폼 호갱노노가 대화만으로 아파트 단지를 추천받을 수 있는 ‘인공지능(AI)중개사’ 서비스를 출시했다고 21일 밝혔다.

AI중개사 서비스는 사용자가 자연어로 주거 조건을 말하면, 인공지능이 실거래가·단지 정보·거주자 리뷰·교통·학군 등 핵심 데이터를 실시간으로 분석해 가장 적합한 단지를 제시하는 방식이다. 직방과 호갱노노는 이번 서비스가 기존의 지도 기반 탐색 중심에서 벗어나, 국내 부동산 검색이 ‘대화형 추천’ 시대로 본격 전환되는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

AI중개사는 복잡한 필터 설정이나 지도를 직접 탐색할 필요 없이 사용자의 의도를 자연스럽게 이해하고, 이에 맞는 단지를 즉시 추천한다. 단지 추천 과정에서는 위치, 교육 환경, 생활편의시설, 실거래 흐름, 거주자 평가 등 다양한 요소가 자동으로 통합 분석되며, 이어지는 화면에서는 단지 개요와 최근 실거래 정보, 입지 특성 요약 등 핵심 정보를 한 번에 확인할 수 있다.

AI중개사의 핵심 경쟁력은 직방과 호갱노노가 다년간 축적해 온 데이터 자산에서 나온다. 직방은 전국 단지·세대·호수 단위의 구조화된 부동산 데이터, 직방시세 기반 가격 예측 모델, 사용자 탐색·문의 데이터 등을 보유하고 있으며, 호갱노노는 약 1000만건 이상 실거주 리뷰와 생활밀착형 정보를 바탕으로 단지를 심층적으로 평가할 수 있는 데이터셋을 구축했다. 두 기업의 데이터 레이크 결합은 AI가 객관적 수치와 실제 거주 경험을 동시에 분석하는 국내 유일의 대화형 추천 엔진으로 이어졌다.

AI중개사는 소비자뿐 아니라 중개사에게도 새로운 효익을 제공한다. AI를 통해 추천 단지와 예산, 희망 지역, 가족 구성, 생활 패턴 등이 이미 정리된 상태에서 고객이 중개사에게 연결되기 때문에, 중개사는 니즈가 명확한 ‘검증된 고객’을 더 빠르게 만나게 된다. 이로 인해 상담 초기 단계에서 소모되던 시간을 줄이고, 고객이 실제로 원하는 조건에 맞춘 매물 제안이 가능해져 상담 효율과 거래 성사율이 함께 상승하는 구조가 만들어진다.

안성우 직방 대표는 “AI중개사는 국내 부동산 시장이 ‘검색 중심’에서 ‘대화형 탐색’으로 넘어가는 중요한 변곡점”이라며 “직방과 호갱노노가 축적해 온 데이터와 기술을 기반으로 소비자와 중개사 모두에게 신뢰도 높고 효율적인 서비스를 제공하며, 국내 프롭테크 혁신을 지속적으로 이끌겠다”고 말했다.