[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]경기도시장상권진흥원(원장 김민철)은 ‘2025 전통시장 및 골목상권 매니저 역량강화 교육 졸업식’을 20일 성남상권활성화재단 다목적강당에서 개최했다고 전했다.

‘매니저 역량강화 교육’은 도내 전통시장·골목상권을 이끌 매니저의 전문성을 강화하기 위한 교육으로, ‘2025년 매니저 육성·지원사업’ 일환으로 선발된 매니저들을 대상으로 진행됐다.

이날 졸업식에는 경상원 김민철 원장을 비롯해 경기도상인연합회 이충환 회장, 경기도골목상점가연합회 이호준 회장 등 유관단체 관계자와 도내 전통시장·골목상권 매니저 약 200여 명이 참석한 가운데, 매니저 육성·지원사업과 역량강화 교육 성과를 공유하고 상호 격려하는 시간이 마련됐다.

졸업식에 앞서 오전에는 매니저 역량강화 교육 추진 결과 발표, 작품 전시 등으로 교육 성과를 되짚고 창업 전문 교수의 ‘성공 매니저의 갓생 로드맵’ 특강 등이 이어졌다.

오후부터 본격 시작된 졸업식에서는 사업계획서 공모전 수상자와 우수 매니저를 대상으로 한 포상이 이어졌으며 매니저들 간 상호 네트워킹의 시간이 마련됐다.

경상원 김민철 원장은 “어느 때보다 힘들었던 시기, 매니저분들 덕분에 자영업자와 소상공인분들이 버텨낼 수 있었을 것”이라며 “상인회 발전에 큰 도움이 되는 ‘매니저 역량강화 교육’을 앞으로도 더 체계적이고 전문적으로 운영하며 현장 중심 정책을 지속 추진해 나가겠다”라고 말했다.