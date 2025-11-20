“적 재래식 무기에 대응하도록 ‘압도적 능력’ 갖춰달라” “효과적인 사격계획 수립, 실전적 팀워크 훈련 실행해달라”

[헤럴드경제=전현건 기자] 진영승 합동참모의장은 20일 호국훈련 매진하고 있는 7기동군단 예하 기계화부대와 주한미군 간 연합도하작전 훈련 현장을 점검했다고 합참이 밝혔다.

진 의장은 한미 지휘관으로부터 작전 현황을 보고받고 “적의 재래식 무기 현대화에 대응할 수 있도록 예기와 결기가 구비된 ‘압도적 능력’을 갖춰달라”고 당부했다.

진 의장은 이어 미사일전략사령부 예하 미사일대대를 방문해 한국형전술지대지미사일(KTSSM) 전력화 현황과 임무 수행체계를 보고받았다.

KTSSM은 수도권을 위협하는 북한의 장거리 화력을 단시간에 파괴할 수 있는 첨단 정밀 유도무기로, 2010년 11월 연평도 포격전 이후 북한의 지하 갱도 장사정포 진지를 파괴할 목적으로 국내에서 개발됐다.

진 의장은 “적의 전투의지를 무력화하고 유사시 조기에 제압할 수 있는 강력한 억제력을 유지해달라”며 “보다 정밀하고 효과적인 사격계획 수립과 실전적 팀워크 훈련을 통해 실행력을 제고할 수 있게 노력해달라”고 강조했다.