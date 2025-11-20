동서발전 울산화력본부·발파업체·구조검토업체 작업·안전 관련 자료 확보

[헤럴드경제=유동현 기자] 울산화력발전소 보일러 타워 붕괴 사고와 관련, 경찰과 노동 당국이 공사 관련 업체를 겨냥해 본격적인 강제 수사에 착수했다.

부산지방고용노동청과 울산경찰청은 20일 오전 9시부터 발주처, 시공사, 도급업체 등 4개 업체 6곳을 압수수색 했다.

보일러 타워 해체 작업 중에 붕괴 사고가 일어난 현장인 한국동서발전 울산화력본부에 대한 압수수색은 오후 5시 30분께까지 약 8시간 30분 동안 진행됐다.

이밖에 보일러 타워 해체 시공사인 HJ중공업 건설부문 본사 및 현장사무실, 도급업체인 코리아카코 본사 및 현장사무실, 공사현장 구조검토 업체 등이 압수수색 대상에 포함됐다.

다만 울산에 있는 한국동서발전 본사는 이번 압수수색 대상에서 제외됐다.

근로감독관과 경찰관 등 약 50명이 이들 업체와 현장사무실에 들어가 작업 관련 서류와 사고 이력 자료 등을 확보했다.

부산노동청과 경찰은 이날 확보한 자료를 바탕으로 붕괴 사고가 난 보일러 타워의 해체 작업 과정에서 붕괴를 예방하기 위해 필요한 안전조치가 제대로 이행됐는지 등을 면밀히 살필 계획이다.

부산노동청은 “원하청 간 작업지시 관계, 작업공법, 안전 관리체계 등을 확인하고, 다수의 사상자가 발생한 이번 사고의 구조적 원인을 철저히 규명할 것”이라며 “산업안전보건법 및 중대재해처벌법 위반이 밝혀질 경우 엄정하게 책임을 물을 예정”이라고 밝혔다.

또 “중대재해 수사 외에도 노후한 화력발전소 폐쇄 과정의 위험을 재점검하기 위해 관계부처와 긴밀히 협력할 것”이라며 “제도적 보완이 필요한 사항에 대해 면밀한 논의를 통해 정부 차원의 종합대책을 마련하여 유사 사고가 발생하지 않도록 조치하겠다”고 했다.

지난 6일 오후 2시 2분께 한국동서발전 울산화력발전소에선 높이 63ｍ, 가로 25ｍ, 세로 15.5ｍ의 보일러 타워 5호기가 무너져 당시 현장에 있던 작업자 9명 중 7명이 매몰돼 모두 숨졌다. 2명은 매몰 직전 자력으로 탈출했으나 중경상을 입었다.

당시 보일러 타워 해체를 위한 사전 취약화와 방호 작업이 이뤄지고 있었다.