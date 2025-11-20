트럼프 “그는 공산주의자, 당선되면 뉴욕 지원 끊겠다” 맘다니 “우리 주목하는 것 안다. 소리 높여 내 말 잘 들어라” 으르렁 대던 둘, 21일 회동

[헤럴드경제=도현정 기자]서로 ‘상극’이었던 도널드 트럼프 미국 대통령과 조란 맘다니 뉴욕 시장이 오는 21일 백악관 집무실에서 회동하게 된다. 언론에 대고 공개적으로 서로에게 비판의 날을 세웠던 둘의 회동이 어떻게 전개될지 관심이 집중되고 있다.

트럼프 대통령은 19일(현지시간) 자신의 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에서 “공산주의자 뉴욕시장 조란 맘다니가 회담을 요청했다”며 회담 일정을 공개했다. 구체적인 회담 의제 등은 추후 다시 알리겠다고 게시했다.

트럼프 대통령은 지난 16일에도 “뉴욕 시장이 우릴 만나고 싶어 한다. 우리는 뭔가 해결해낼 것이다. 뉴욕에서 모든 일이 잘 풀리기를 바라고 있다”고 게시한 바 있다. 게시글이 올라오자 17일 뉴욕타임스(NYT)는 실제로 맘다니 당선자 측이 백악관 관계자들에게 접촉해 트럼프 대통령과의 회담을 요청했다는 사실을 확인했다.

맘다니 당선 이전부터 둘은 서로를 향해 비판을 이어왔지만, 직접 대면하는 것은 처음이다. 트럼프 대통령은 미국 강경보수 마가(MAGA) 진영의 대표주자이며 미국 우선주의를 정책의 핵심 기조로 세우고 있는 인물. 일각에서는 ‘거래주의’라 할 정도로, 모든 것을 주고 받는 거래로 치환하는 정책을 편다. 그런 그가 스스로를 ‘민주사회주의자’라 부르는 진보 성향의 맘다니와는 결이 맞을 리 없다. 트럼프 대통령은 맘다니를 “100% 공산주의 광인”이라 깎아내렸고, 맘다니가 당선되면 뉴욕에 대한 연방 정부의 지원을 끊겠다고 공언하기도 했다. 선거 막판에는 맘다니 당선을 막기 위해 지지율 꼴찌인 공화당 후보 대신 2위로 맘다니를 추격하고 있던 무소속 후보(앤드류 쿠오모 전 뉴욕주지사)를 뽑으라 권할 정도였다.

맘다니 당선자도 선거 운동 기간에 트럼프 대통령을 독재자이자 민주주의에 대한 위협으로 규정하고, 본인만이 트럼프에게 맞설 근성과 윤리적 기준을 가졌다고 주장했다. 당선 직후 축하 행사에서 “트럼프, 당신이 우리를 지켜보는 것 알고 있다. 네 마디만 하겠다. 소리 높여 잘 들어라( Turn the volume up)”이라 주지시키기도 했다.

NYT는 맘다니 당선자가 최근 기자회견에서 트럼프 대통령과 만나게 되면 뉴욕시의 주거비 문제를 다루겠다는 의사를 밝혔다고 전했다. 회동에서는 뉴욕시의 살인적인 임대료 등 물가 안정 방안에 대한 논의가 오갈 것으로 보인다.