2033년까지 4689억원 투자 3척 전투체계 최신장비 교체

[헤럴드경제=전현건 기자] 방위사업청은 20일 울산 HD현대중공업에서 장보고-II 잠수함 성능개량사업의 체계개발 착수회의를 개최했다고 밝혔다.

방사청 주관으로 개최된 이번 회의에는 소요군, 기술품진원, 개발업체 등이 참석해 전반적인 사업계획을 공유하고 분야별 체계개발 추진계획과 협조 방안을 깊이 논의했다.

방사청은 2033년까지 약 4689억원을 투자해 장보고-II 잠수함 3척의 전투체계와 예인선배열소나를 최신장비로 교체할 계획이다.

아울러 기뢰회피 소나, 선측배열 소나, 부유식 안테나 등을 추가해 성능개량을 완료할 예정이다.

이번 성능개량 사업을 통해 장보고-II 잠수함의 탐지, 식별, 공격 등 작전수행 능력이 대폭 향상될 것으로 기대된다.

특히 순수 국내 기술로 개발된 전투체계가 적용돼 최적의 전투지휘 능력을 발휘할 수 있으며 안정적인 후속 군수지원을 통해 군의 원활한 작전수행에 크게 기여할 것이라고 방사청은 설명했다.

이상우 방사청 한국형잠수함사업단장은 “대한민국 해군의 주력 잠수함인 장보고-II가 다양한 임무를 완벽히 수행할 수 있도록 성능개량 사업을 차질 없이 추진하겠다”며 “이번 사업을 통해 장보고-II가 첨단화된 전투수행능력을 갖춘 강력한 잠수함으로 거듭나 자주국방에 기여할 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.