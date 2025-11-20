[헤럴드경제=김해솔 기자] 장동혁 국민의힘 대표는 20일 항소 포기 논란과 관련해 “범죄 조직에 가담하면 좋은 자리를 주고 반기를 들면 손가락을 잘라 버리는 조폭 정권”이라며 정부·여당을 비판했다.

장 대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 “이재명 정권이 국민 인내심을 시험하고 있다”며 이같이 말했다.

그는 “대장동 항소 포기를 치밀하게 기획한 박철우 대검찰청 반부패부장 서울중앙지검장으로 임명하는 인사 폭거 자행했다”며 “이는 단순한 보은 인사를 넘어 대장동 범죄 수익을 수호하는 침묵의 카르텔을 완성하겠다는 대국민 선전 포고”라고 주장했다.

법무부는 전날 박 지검장을 중앙지검장으로 임명하는 등의 대검 검사급(고검장·검사장) 신규 보임 및 전보 인사를 냈다. 박 지검장은 직전까지 대검 반부패부장으로서 대장동 개발 비리 사건 항소 포기의 지휘 라인에 있었다. 이를 두고 장 대표는 “항소 포기에 이어 공소 취소까지 밀어붙이라는 미션을 부여한 것”이라고 했다.

장 대표는 “더욱 기막힌 것은 정권의 불의에 맞서 정당한 의견을 개진한 18명의 검사장을 격려하기는커녕 집단 항명 중대 범죄라는 터무니없는 비난으로 매도하며 경찰에 고발하겠다고 나선 것”이라며 ‘조폭 정권’이라고 비난했다.

그는 “오죽하면 검찰 내부에서조차 수사팀 등에 칼을 꽂은 인사를 영전시켰다며 인사권자가 어떻게 검찰과 국가 시스템을 망칠 수 있는지를 보여 주는 인사라고 개탄하고 있겠나”라며 “조폭 정권의 끝은 분명하다. 국민이 반드시 소탕할 것”이라고 강조했다.