이탈리안 럭셔리카 브랜드 마세라티가 이탈리아 모데나로의 ‘그란투리스모’ 및 ‘그란카브리오’ 생산 거점 복귀를 기념해, 오는 12월 말까지 그란투리스모 또는 그란카브리오를 구매하는 고객 5명을 이탈리아 현지로 초청하는 ‘백 투 모데나’를 진행한다고 20일 밝혔다.

브랜드를 대표하는 고성능 GT 그란투리스모와 그란카브리오는 1세대 모델부터 마세라티의 근간이자 ‘모터 밸리의 심장’으로 불리는 모데나 소재의 비알레 치로 메노티 공장에서 생산됐다. 이후 생산 효율화를 위해 토리노로 생산 거점을 옮겼으나, 최근 브랜드 헤리티지와 장인정신의 정수를 다시 강화하기 위해 두 모델의 생산을 역사적인 비알레 치로 메노티 공장으로 복귀 시켰다.

이를 기념해 마세라티 코리아는 올해 말까지 그란투리스모 또는 그란카브리오 신차를 구매하는 고객 중 선착순 5명(동반 1인 포함)에 이탈리아 모데나 현지에서 마세라티의 브랜드 헤리티지를 직접 경험할 수 있는 익스클루시브 투어를 제공한다. 고객 및 동반 1인에게 비즈니스 항공권과 호텔은 물론, 그란투리스모와 그란카브리오가 생산되는 비알레 치로 메노티 공장과 111년의 마세라티 역사를 담은 클래식카, 콘셉트카, 레이싱카가 전시된 ‘파니니 마세라티 뮤지엄’을 직접 둘러볼 수 있는 기회가 주어진다.

브랜드의 뚜렷한 개성과 오랜 헤리티지를 담은 그란투리스모는 마세라티의 장인정신, 레이싱 역사, 이탈리안 디자인 철학을 집약한 모델이다. 레이싱 DNA로 다져진 스포츠카의 ‘하이 퍼포먼스’를 바탕으로 그란투리스모 트로페오(Trofeo) 트림의 V6 3.0L 엔진이 무려 550마력(PS)에 0에서 100km까지 단 3.5초 만에 도달하는 압도적인 성능을 갖추면서도, 4인이 함께 장거리 여행을 즐길 수 있는 실용성과 편안함도 경험할 수 있다. 형제 모델인 그란카브리오 또한 마세라티 헤리티지를 계승하며, 탁월한 퍼포먼스와 오픈 에어링의 자유로움을 동시에 제공하는 고성능 컨버터블 모델이다.

특히 마세라티 코리아는 품질에 대한 신뢰를 바탕으로 그란투리스모·그란카브리오 전 모델 대상 GT(gran turismo, 장거리 주행) 가치를 걱정 없이 즐길 수 있도록 5년간 주행 거리 제한 없는 업계 최고 수준의 무상 보증 서비스 및 3년의 무상 메인터넌스 혜택을 제공하고 있다.