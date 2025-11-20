3Q 매출 83조원…전년比 62%↑ 데이터센터 부문 매출 90% 차지 젠슨황 “AI 선순환 구조 진입” 선언

미국의 인공지능(AI) 반도체 기업 엔비디아가 19일(현지시간) 자체 회계연도 3분기(8∼10월) 매출액이 570억1000만달러(약 83조4000억원)을 기록했다고 밝혔다.

이는 지난해 3분기 매출보다 62% 증가한 것으로, 사상 최대치다. 기존 시장의 전망보다도 훨씬 큰 매출이다. 앞서 시장조사업체 LSEG는 엔비디아의 3분기 매출로 549억2000만달러(약 80조1000억원)를 전망했다.

전체 매출 중 90%는 데이터센터 부문에서 나왔다. 데이터센터 부문 매출은 전년 대비 66% 늘어나 사상 최대인 512억달러(약 74조7000억원)를 기록했다.

게임 부문 매출은 43억달러(약 6조3000억원)를 기록했다. 지난해 3분기보다는 30% 늘어났지만, 지난 분기(2분기)에 비해서는 1% 감소했다. 전문가용 시각화 부문 매출은 7억6000만달러(약 1조1000억원), 자동차·로봇공학 부문 매출은 5억9000만달러(약 8600억원)였다.

주당 순이익(EPS)은 1.3달러로 집계됐다. 이 역시 시장전망치 1.25달러를 넘어섰다. 엔비디아는 올해 4분기(11월∼내년 1월)에도 성장세를 이어가, 650억달러(약 94조9000억원)의 매출을 낼 것이라 기대했다.

엔비디아가 연이어 사상 최고 성과를 낸 데는 AI관련 투자가 이어지면서, 최신 그래픽처리장치(GPU) 아키텍처인 ‘블랙웰’에 대한 수요가 크게 늘었기 때문이다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 “블랙웰 판매량은 차트에 표시할 수 없을 정도로 높고, 클라우드 GPU는 품절 상태”라며 “우리는 AI의 선순환 구조에 진입했다”고 말했다.

엔비디아의 호실적으로 ‘AI 거품론’도 수그러드는 분위기다. 최근 빅테크들의 대규모 투자를 뒷받침하기 위한 회사채 발행 등이 AI 거품 우려와 맞물려, 전날인 18일까지만 해도 시장이 침체 분위기였다.

엔비디아는 시장의 우려를 실적으로 불식시켰다. 황 CEO는 실적 발표 후 컨퍼런스콜에서 “AI 버블에 대한 이야기가 많지만, 우리 관점에서 보면 전혀 다르게 보인다. AI에 대한 수요는 계속 폭발적으로 증가하고 있고, AI 산업의 진정한 확장은 이제 막 시작됐다”며 일각의 우려를 일축했다.

도현정 기자