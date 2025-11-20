‘하이러닝 AI 홍보영상 출연’ 교사 A씨 “무책임하고 무지했다” 사과문 교원단체 등 ‘교권침해’ 비판에 사과문

[헤럴드경제=김용재 기자] 경기도교육청이 공개 후 논란이 일자 삭제한 ‘하이러닝’ 홍보영상에 출연한 교사가 교원 전체에게 공개 사과한 것으로 확인됐다. 삭제된 영상에서는 인공지능(AI)이 교사의 말과 행동을 평가하는 내용이 담겨 교권 침해 논란이 번졌다.

20일 헤럴드경제 취재를 종합하면 하이러닝 홍보 영상에 출연한 교사 A씨는 ‘죄송합니다 선생님’ 이라는 사과문을 통해 초등교사 커뮤니티에 게시한 것으로 파악됐다.

‘하이러닝 홍보영상 출연’ 교사 “선생님 노력 가볍게 만든 점 진심으로 죄송”

A씨는 “경기도교육청 AI 서·논술형 평가 홍보 영상의 부적절한 내용으로 선생님들께 너무나 큰 고통과 피해를 드렸다”라고 밝혔다.

이어 “특히 평가 결과를 두고 학생이 거칠게 이의제기를 하는 모습에 많은 선생님들이 경악을 금치 못했다”라며 “교육 현장에서 평가를 하며 이의제기를 받을 때면 교사의 평가권이 침해받는 듯한 현실에 분노와 무력감을 느꼈음에도 영상에서 그러한 교육 현실을 조롱하는 듯한 내용이 담겨 더욱 큰 죄책감과 자괴감이 들었다”라고 자책했다.

A씨는 “출연진으로서 대본을 받고 촬영하는 과정에서 부적절한 내용을 바로잡을 기회가 있었으나 촬영 당시 바로잡지 못했다”라며 “교사라는 이름을 걸고 만드는 콘텐츠들이 가진 무게를 인지하지 못하고 묵묵히 교실에서 아이들을 지키고 계시는 선생님들의 노력을 가볍게 만든 점이 진심으로 죄송하다”라고 했다.

AI 시스템 교사에게 ‘빈말’·‘거짓말’ 조롱…교원단체 “교권 희화화” 지적

경기도교육청은 지난 11일 유튜브 채널에 ‘2035 하이러닝’이라는 제목의 홍보영상을 게시했다. 해당 영상에는 AI 서·논술형 평가시스템이 교사의 국어과목 서·논술형 시험 채점을 돕는 내용이었고 이는 경기도교육청의 핵심 정책 중 하나다.

영상에는 AI로 분장한 인물이 오답에 대한 학생들의 이의 제기에 대해 교사를 도와 설명하는 장면이 담겼는데 이 부분에서 교사와 AI의 대화가 문제가 됐다.

AI는 윤동주 시인의 ‘서시’를 분석한 학생의 말에 교사가 격려하자 “빈말입니다. 동공이 흔들리고 음성에 진심이 담겨있지 않았습니다”라고 했고 쉬는 시간에 회의가 있다는 교사의 말에 대해서는 “거짓말입니다. 평소 이 시간에는 화장실을 이용하는 시간입니다”라고 답했다.

이를 두고 교원 단체들은 교권을 희화화했다며 경기도교육청을 비판하고 나섰다. 전국중등교사노동조합은 성명을 내고 “교사와 학생의 상호작용을 우스꽝스럽게 왜곡해 표현하고 교육활동을 폄훼했다”며 유감을 표했다.

전국교직원노동조합 경기지부 역시 “교사를 AI의 부속품처럼 묘사하고 교사와 교육 본질을 왜곡, 경시하는 태도를 드러냈다”고 비판했고 경기교사노동조합도 “단순한 연출 과잉을 넘어 현장 교사를 모독한 인권 침해”라고 반발했다.

경기도교육청 슬그머니 영상 삭제…임태희 교육감 “재발 않도록 챙기겠다”

경기도교육청은 영상을 비공개 처리하고 임태희 경기도교육감의 사과문을 게시했다. 임태희 경기도교육감은 지난 18일 홈페이지에 사과문을 올리고 “선생님들께 참여를 요청해서 이뤄진 업무를 실무적으로 제대로 거르지 못해 발생한 일”이라며 “당초 의도와 달리 현장 선생님들께 상처를 드린 점을 겸허히 받아들이고 무거운 책임을 느낀다”고 밝혔다.

이어 “교육 현장에서 최선을 다하시는 선생님들께서 자칫 모욕적으로 느끼실 수도 있는 표현이 들어간 부분을 가려내지 못해 발생한 이번 일은 경위가 어떻든 분명히 저의 책임”이라고 했다.

임 교육감은 “이번 일을 계기로 앞으로는 더욱더 꼼꼼히 살펴 이러한 일이 재발하지 않도록 챙길 것”이라며 “보다 신중한 자세로 교육 정책과 소통에 힘쓸 것임을 약속드린다”고 덧붙였다.