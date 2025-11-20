지방자치 30주년 기념, ‘주민자치 우수사례 발표회·시상식’ 개최 10건의 우수사례 선정, 장관상과 총 10억원의 특별교부세 지원

[헤럴드경제=이태형 기자]행정안전부는 20일 울산전시컨벤션센터(UECO)에서 ‘2025년 주민자치 우수사례 발표회 및 시상식’을 개최하고 전국 각지에서 발굴된 주민자치 우수사례 10건을 선정·시상했다고 밝혔다.

이날 행사에는 심사위원, 주민자치회 관계자, 지방공무원 등 약 200명이 참석해 지역의 변화를 이끌어온 주민자치 우수사례를 공유하고 상호 교류하는 시간을 가졌다.

이번 발표회에서는 주민이 주도적으로 마을의 문제를 해결하고 지역을 변화시킨 우수사례와 그 성과를 확산하기 위한 ‘주민자치 우수사례 공모전’의 최종 심사로 이뤄졌다.

전국의 시도·시군구와 주민자치회가 공동으로 응모할 수 있었던 이번 공모전에는 지난 9월 23일부터 10월 13일까지 ▷주민자치 ▷지역활성화 ▷학습공동체 ▷마을네트워크 ▷제도·정책 등 5개 분야에 걸쳐 총 132건의 사례가 접수됐다. 1차 서류심사, 2차 인터뷰 심사를 거쳐 최종 10건이 발표심사에 진출했다.

최종 발표심사에서는 심사위원단(70%)과 현장평가단(30%)의 결과가 합산돼 수상 순위가 결정되고, 대상 1건, 최우수상 2건, 우수상 3건, 장려상 4건이 선정된다.

우수사례로 선정된 시군구에는 행안부 장관상과 함께 총 10억원 규모의 특별교부세가 교부될 예정이다.

울산전시컨벤션센터 1층 전시장에 마련된 ‘주민자치관’에서는 발표심사에 진출한 10건의 우수사례 성과를 전시하고, 주민자치회 활동사진·영상·홍보물 등을 통해 주민이 직접 만들어가는 자치의 현장을 소개한다.

각 전시 부스는 시군구와 주민자치회가 직접 운영하고, 방문객과의 소통을 통해 지역별 특색 있는 자치활동을 생생히 전달할 예정이다.

김민재 행안부 차관은 “이번 발표회는 전국의 주민들이 직접 지역을 변화시킨 생생한 지방자치의 성과를 한눈에 볼 수 있는 자리”라며 “주민이 주도하고 지역이 스스로 성장하는 지방자치의 선순환 구조를 만들기 위해 제도적 지원과 현장 중심의 정책을 강화해 나가겠다”라고 말했다.