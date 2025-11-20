LG전자-아마존, 표준필수특허 라이선스 계약 통신·가전·TV·車 부품 등 특허 경쟁력 확장

[헤럴드경제=박지영 기자] LG전자가 글로벌 전자상거래 기업 아마존과 와이파이(Wi-Fi) 표준필수특허(SEPs) 라이선스 계약을 체결했다고 20일 밝혔다.

이번 계약으로 아마존 인공지능(AI) 스피커 ‘알렉사’, 스트리밍 기기 ‘파이어 TV 스틱’, ‘파이어 태블릿’ 등 와이파이 기술을 활용하는 기기에 LG전자의 와이파이 표준특허 기술이 적용된다.

LG전자는 아마존 외에도 와이파이 표준 기술을 사용하는 다수의 글로벌 기업들과 와이파이 표준필수특허에 대한 라이선스 협상을 진행 중이다.

표준필수특허는 해당 기술을 사용하는 모든 제품이 반드시 준수해야 하는 국제 표준을 따르기 위해 필수적으로 사용해야 하는 핵심 특허를 의미한다. 해당 기술이 표준으로 채택되면 관련 산업 전반에 활용되기 때문에 표준필수특허 인정은 보유 기업의 기술력과 시장 영향력을 상징하는 중요한 자산으로 평가된다.

LG전자는 통신, 와이파이, 방송, 코덱 등 주요 표준기술을 포함해 약 9만8000건의 국내외 등록 특허를 보유하고 있다. 절반 가량이 표준특허에 해당한다. 이를 기반으로 올레드 TV, 세탁기, 냉장고 등 주력 사업의 경쟁력을 강화하고 있다.

또한 6G 이동통신, V2X(차량-사물 간 통신), AI, 양자컴퓨팅 등 미래기술 분야에서도 특허 경쟁력을 지속 확장하고 있다. 자동차부품 사업에서도 지난해 AR 내비게이션 선행 특허로 ‘2024 특허기술상’ 대상(세종대왕상)을 수상하며 기술력을 인정받았다.

LG전자는 2022년부터 회사 정관에 ‘지적재산권 라이선스업’을 추가하며 무형자산 기반의 사업화에도 속도를 내고 있다. 현재 다수의 글로벌 기업들과 와이파이 표준필수특허 관련 협상을 병행하며 IP 수익 모델을 확대 중이다.

조휘재 LG전자 IP센터장(부사장)은 “이번 계약은 글로벌 시장에서 LG전자의 와이파이 표준 특허 기술력을 인정받은 성과”라며 “세계 최고 수준의 특허 경쟁력을 기반으로 기술 혁신을 지속 선도하겠다”고 밝혔다.