원화 기반 온체인 FX 유동성 공급 비댁스 ‘KRW1’ 활용성 확대 기대

[헤럴드경제=유동현 기자] 비댁스(BDACS)는 서클(Circle)의 스테이블FX(StableFX)및 서클 파트너 스테이블코인(Circle Partner Stablecoins) 프로그램에 공식 참여한다고 20일 밝혔다.

세계 최대 금융 시장인 외환(FX) 시장은 단편화된 거래 구조와 선수금 계좌, 결제 주기 지연 등 비효율적 인프라에 의존해 왔다. 서클이 공개한 Arc는 온체인 결제와 실물 경제 활동을 연결하는 글로벌 레이어1(Layer1) 블록체인으로, 실시간 결제·정산이 가능하도록 설계됐다. 비댁스는 Arc 상에서 원화 스테이블코인 ‘KRW1’을 발행하며, 원화 기반 온체인 결제·송금·유동성 공급을 담당하는 핵심 파트너로 참여한다.

서클의 새로운 서비스인 StableFX는 스테이블코인을 활용한 기관용 온체인 FX 프로그램이다. 경쟁력 있는 가격 제공, 온체인 결제 기반의 청산 리스크 감소 등 기존 FX 시장의 문제를 해결한다. 현재 Arc 테스트넷에서 운영 중이며, 내년 메인넷 출시와 함께 글로벌 기관 대상으로 사용도 확대될 전망이다. 비댁스의 KRW1은 StableFX에서 원화 기반의 온체인 FX 유동성 공급 역할을 수행하며, 글로벌 유동성 공급자 및 기업들이 실시간으로 원화를 거래할 수 있는 기반을 제공한다.

비댁스가 참여하는 Circle Partner Stablecoins 프로그램은 Arc 생태계 내에서 달러 이외 통화 기반의 지역 스테이블코인을 선별해 지원하는 글로벌 파트너 프로그램이다. 참여사는 서클 페이먼츠 네트워크(Circle Payments Network) 및 StableFX와 직접 연동되며, 글로벌 유동성 공급자 네트워크와 USDC와의 상호운용성을 확보하게 된다. 이에 따라 KRW1은 글로벌 결제와 송금, 무역 및 온체인 금융 흐름에 통합되며, 원화의 국제적 활용성이 확대될 것으로 기대된다.

류홍열 비댁스 대표는 “KRW1은 Arc 생태계에서 한국 원화를 대표하는 스테이블코인으로 성장하고 있다”며 “서클의 StableFX 및 Partner Stablecoins 프로그램 참여를 통해 원화가 글로벌 온체인 금융 및 외환 시장에서 실질적인 역할을 수행하게 될 것”이라고 했다.