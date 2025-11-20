올해로 14년 연속 수상…에너지 최고 프로젝트 이어 지역 최우수상까지

[헤럴드경제=박혜원 기자] 삼성E&A가 중동 최고 권위 경제 전문 주간지 MEED(Middle East Economic Digest)로부터 지역 최고의 우수 프로젝트로 선정됐다.

20일 삼성E&A는 전날 UAE 두바이에서 열린 MEED 프로젝트상 시상식에서 ‘MEED 프로젝트상’을 받았다. MEED는 중동 및 북아프리카 지역에서 진행된 프로젝트 중 우수 사례를 매년 선정하고 있다. 삼성E&A는 이번 수상으로 14년 연속 수상했다.

삼성E&A가 수상한 프로젝트는 사우디아라비아 석유화학 기업 APOC로부터 수주해 설계∙조달∙시공(EPC) 전 과정을 수행한 ‘프로판 탈수소(PDH) 및 UTOS(유틸리티 기반 시설)’다. 사우디아라비아 북동쪽 해안에 위치한 주베일 2공단 내에 연간 84만여톤(t) 규모의 프로필렌을 생산하는 PDH 플랜트와 유틸리티 기반시설을 건설하는 사업이다.

해당 사업으로 삼성E&A는 에너지 분야 사우디아라비아 ‘최고 프로젝트(National Winner)’ 선정에 이어 ‘MENA 지역 최우수상(Highly Commended Award for MENA)’까지 수상하게 됐다.

삼성E&A는 프로젝트 초기 불안정한 대외 환경 속에서도 설계 자동화, 모듈화 등 차별화된 혁신 기술과 풍부한 경험을 바탕으로 공기를 준수했으며, 인근에 위치한 기존 현장 제반 시설의 재사용을 통해 건설 폐기물을 줄이고 자원 효율화 성과를 이끌어 냈다. 이러한 프로젝트 성공 요인 외에도 주요 자재 현지 수급, 현지 인력 채용 확대 등 지역사회 상생 성과도 높은 평가를 받으며 이번 상을 받게 됐다.

삼성E&A 관계자는 “이번 수상을 통해 삼성E&A의 차별화된 프로젝트 수행능력을 세계적으로 인정받게 됐다”라며 “앞으로도 회사만의 혁신기술과 최고의 품질을 바탕으로 중동 시장에서의 입지를 확고히 할 것”이라고 밝혔다.