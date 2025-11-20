[헤럴드경제(울진)=김병진 기자]경북 울진군은‘왕피천공원 리노베이션’사업이 경북도 낙후지역 발전전략사업에 최종 선정됐다고 19일 밝혔다.

왕피천공원은 울진의 대표 여가·휴식공간으로, 시설 노후화로 인한 체계적 정비 필요성이 지속적으로 제기돼 왔다.

따라서 울진군은 이번 선정으로 확보하게 되는 도비 30억원을 포함해 기금 60억원 등 총 160억원 규모로 오는 2027년까지 단계적으로 리뉴얼 사업을 추진한다.

2025년에는 1차 사업으로 공원 주광장의 환경을 개선하여 특화공간을 조성하고 이번에 확보한 예산을 활용해 2차사업으로 2026년까지 기반시설과 중심공간을 정비한다.

2027년에는 전체 사업을 마무리하기 위한 경관시설 도입과 편의시설 확충이 진행될 예정이다.

손병복 울진군수는“왕피천공원을 울진형 센트럴파크로 전면리뉴얼할 계획“이라며 ”군민과 방문객 모두가 다채롭게 이용할 수 있는 랜드마크공원이 되도록 2027년까지 사업을 체계적으로 추진하겠다”고 말했다.