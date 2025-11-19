[헤럴드경제=김성훈 기자] 1990년대를 풍미한 힙합 듀오 듀스가 정규 4집으로 돌아온다. 멤버 고(故) 김성재의 목소리는 인공지능(AI) 기술로 복원해 실린다.

듀스 멤버 이현도가 이끄는 연예기획사 와이드컴퍼니는 듀스가 27일 오후 6시 정규 4집 프로젝트의 신곡 ‘라이즈’(Rise)를 공개한다고 19일 밝혔다. 내년 상반기 정규 4집도 발매할 예정이다.

듀스의 신곡은 1997년 베스트 앨범 수록곡 ‘사랑, 두려움’ 이후 28년 만이다.

듀스는 이번 신곡에서 김성재의 목소리를 AI 기술로 복원해 당시 듀스의 감성을 재현한다. 음성 AI 전문기업 소리소리AI와 제휴해 목소리 톤과 질감을 재현하는 엔진을 공동 개발하고 이를 바탕으로 김성재의 목소리를 되살렸다.

신곡의 장르는 듀스를 상징했던 뉴잭스윙(힙합과 알앤비를 결합한 흑인음악)이다.

뮤직비디오는 AI 영상 전문 스튜디오 ‘디 에이프 스쿼드’가 제작을 맡아 미래지향적 영상을 선보인다.

듀스는 신곡 발매 당일 광화문 KT스퀘어와 세종문화회관 뜨락에서 특별 청음 행사 ‘더 사운드 스테이지 위드 KT’(THE SOUND STAGE with KT)를 개최한다.

1993년 결성된 듀스는 ‘나를 돌아봐’, ‘우리는’, ‘여름 안에서’ 등의 히트곡을 남겼으나 1995년 해체를 선언했다. 솔로로 활동을 시작한 김성재도 그해 돌연 세상을 떠났다.