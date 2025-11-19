[헤럴드경제=구본혁 기자] 한국기초과학지원연구원(KBSI)은 ‘주니어닥터 리턴즈!’ 캠페인을 통해 역대 주니어닥터 참가자들을 찾는다고 19일 밝혔다. 이번 모집은 2008년부터 2024년까지 주니어닥터 프로그램에 참여한 모든 이들을 대상으로 진행되며, 오는 27일까지 참여할 수 있다.

‘주니어닥터 리턴즈’는 지난 17년간 이어진 주니어닥터 프로그램을 통해 성장한 과학 인재들의 발자취를 되돌아보고, 현재 모습을 조명하기 위해 기획됐다. 주니어닥터 프로그램은 그동안 청소년들이 과학에 대한 흥미를 발견하고 이공계 진로를 탐색하는 데 중요한 출발점 역할을 해왔다. KBSI는 이번 캠페인을 통해 과학의 꿈을 키워온 주니어닥터 출신들의 다양한 진로와 성장을 공유하고, 과학기술 분야의 세대 간 연결을 강화할 계획이다.

참여 대상은 역대 주니어닥터 프로그램에 한 번이라도 참여한 경험이 있는 모든 참가자이며, 전용 링크를 통해 접속 후 간단한 설문을 작성하면 된다. 설문에 참여한 모든 응답자에게는 큐리언스 굿즈가 제공된다.