두바이에서 UAE EDGE와 협약 체결 무인기·유무인복합체계 등 협력 추진 차재병 대표 “시너지로 미래 동력 확보”

[헤럴드경제=고은결 기자] 한국항공우주산업(KAI)은 아랍에미리트(UAE) 정부가 국영·민간 방산기업 25개사를 통합해 설립한 방산 연합체인 EDGE 그룹 산하 업체(플랫폼스 앤드 시스템즈·Platforms and Systems)와 협력한다고 19일 밝혔다.

전날 두바이 에어쇼에서 진행된 협약식에는 차재병 KAI 대표이사, 김재홍 중동·아프리카 실장, 하마드 알 마라(Hamad Al Marar) EDGE 총괄사장, 칼리드 알 자비(Khaled AI Zaabi) EDGE 플랫폼스 앤드 시스템즈 사장 등 양사 경영진이 참석했다.

이번 협약에 따라 양사는 각자의 기술력과 전문성을 바탕으로 미래 전략사업 전반에서 협력 가능성을 탐색하고, 글로벌 시장을 겨냥한 공동 마케팅과 제품 협력 확대 등 다양한 영역에서 시너지 창출에 나선다.

KAI는 이번 협약 체결을 계기로 EDGE 그룹 산하에서 공중·지상· 해상 플랫폼과 관련된 핵심 시스템을 개발·생산하는 조직인 플랫폼스 앤드 시스템즈 클러스터와 상호 기술협력과 공동 연구·생산 방안을 구체화하며, 이를 통해 중동시장에서의 수출 경쟁력을 한층 강화할 계획이다.

EDGE 그룹은 UAE 정부가 설립한 첨단 방산·안보 분야의 대표적인 국영 방산 기업이다. 무인기, 유도무기, 사이버·전자전, 해양· 지상시스템 등 미래 기술 중심의 솔루션을 개발·제공하고 있다. 현재 35개 이상의 자회사를 보유했으며 연 매출 50억달러에 달해 중동 지역에서 가장 빠르게 성장하는 국방기술 기업 중 한 곳이다.

KAI는 플랫폼스 앤드 시스템즈 클러스터와 고정익·회전익 플랫폼, 무인기, 유·무인 복합체계, MRO 사업 등 다양한 분야에서 상호 협력 가능성을 검토하며, 협력 방안을 함께 모색할 예정이다.

차재병 대표이사는 “이번 협약은 양국 항공우주 산업이 보유한 역량을 결합해 새로운 성장 기회를 창출하는데 큰 의미가 있다”며 “이번 협력을 계기로 양사 간 기술·산업 생태계가 더욱 긴밀히 연결되고, 미래 항공우주 분야에서 실질적인 성과를 창출할 수 있도록 지속적으로 협력 범위를 확대해 나가겠다”고 말했다.