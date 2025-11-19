역대 최대 약 800평 규모…몰입형 요소 강화

[헤럴드경제=전새날 기자] 롯데백화점의 크리스마스 마켓이 오는 20일부터 내년 1월 4일까지 46일간 잠실 롯데월드타워 월드파크 잔디광장에서 열린다.

공간은 역대 최대인 약 800평 규모다. 기프트, F&B(식음료), 체험형 상점까지 유럽형 크리스마스 마켓을 모티브로 51개 부스가 늘어선다. 오후 4시 이후에는 다양한 혜택이 포함된 패스트 패스 등 유료 입장을 통해 운영한다. 오후 4시 이전에는 무료로 입장할 수 있다.

올해는 몰입형 요소를 강화했다. 움직이는 빨강 하트 조명 장식을 추가한 13m 높이의 ‘초대형 크리스마스 트리’, 트리 주변으로 하루 다섯 차례 인공 눈을 분사하는 ‘스노우 샤워’, 한 번에 30명이 동시에 탑승하는 ‘2층 회전목마’ 등이 있다.

롯데 계열사 및 파트너사와 협업을 통해 잠실 단지 연계 콘텐츠도 선보인다. 롯데웰푸드의 ‘가나 초콜릿 하우스’는 올해 최초로 마켓에 나선다. 새롭게 출시한 18종의 F&B 메뉴와 6종의 굿즈를 선보인다. 2층에는 마켓 전경을 배경으로 트리와 함께 사진을 남길 수 있는 포토존을 조성했다.

올리브영에서는 건강하고 맛있는 간식을 제안하는 스낵 브랜드 ‘딜라이트 프로젝트’의 체험형 팝업 부스가 열린다. ‘베이크 하우스’의 콘셉트로 디저트 기획 세트를 판매하고, 다양한 체험 이벤트도 선보인다.

겨울 인기 먹거리는 지난해 대비 부스를 20% 확대했다. 초대형 ‘빅텐트 다이닝홀’을 중심으로 유럽 및 한국을 대표하는 겨울 간식을 내세운 26개 F&B 부스를 운영한다. 고객의 다양한 취향에 따라 특화한 16개 각양각색의 크리스마스 기프트 상점도 늘어선다.

지난해 처음 선보인 ‘위시월(Wish Wall)’ 이벤트는 올해도 계속된다. 메시지를 크리스마스 마켓 엽서에 적어 걸면, 추첨을 통해 소정의 선물을 증정한다. 전문 포토그래퍼를 통해 추억을 남길 수 있는 스냅 촬영 패키지도 판매한다.

크리스마스 마켓 최고 조망을 갖춘 ‘프라이빗 라운지’는 올해 처음 선보인다. 크리스마스 마켓 전경을 한눈에 바라볼 수 있는 ‘크리스마스 캐빈’, ‘윈터 선룸’ 두 가지 콘셉트의 룸에서 70분간 특별한 시간을 즐길 수 있다.

한편 롯데타운 크리스마스 마켓의 사전 예약 2·3차분은 이달 21일과 12월 8일 각각 판매를 시작한다.