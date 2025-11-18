‘티켓 대량구매→고가에 재판매’ 현상 반복되자 영국 정부, 액면가 이하로만 팔 수 있게 규제 추진

[헤럴드경제=안효정 기자] 영국 정부가 정가를 초과하는 가격에 음악 공연, 스포츠 등의 티켓을 재판매하지 못하도록 할 계획이라고 BBC, 일간 가디언 등이 18일(현지시간) 정부 당국자들을 인용해 보도했다.

그동안 영국 정부는 티켓 재판매 시 정가의 30%를 초과하지 못하도록 상한선을 두는 방안을 추진했으나 액면가 이하로만 팔 수 있도록 변경한 방안을 곧 발표할 예정이다.

특히 봇을 이용해 티켓을 대량 구입한 뒤 고가에 재판매하는 일이 잦아지면서 표를 구하지 못하거나 비싼 값에 사야 하는 팬들의 불만이 커졌다. 올해 초 ‘브릿팝의 전설’ 오아시스의 런던 웸블리 스타디움 콘서트 티켓값이 최고 4442파운드(약 850만원)까지 오르면서 그 심각성이 커졌다.

소비자 정보업체 ‘위치?’(Which?)에 따르면 미국과 브라질, 두바이, 싱가포르, 스페인 등 세계 각지에서 영국 내 인기 행사 티켓을 사들여 2차 판매 사이트에 부풀려진 가격으로 되파는 현상이 일어난 것으로 나타났다.

또한 버진미디어 O2의 분석에 따르면 올여름 다이애나 로스, 오아시스, 레이디 가가 등의 런던 공연 티켓은 액면가보다 평균 최고 490% 높은 가격에 재판매됐다.

최근 두아 리파, 콜드플레이, 라디오헤드 등 팝스타와 축구서포터협회 등은 공동 성명을 내 “착취적인 관행으로 진짜 팬들이 음악, 연극, 스포츠에 접근하지 못하게 하고 암표상들의 이익만 추구하는 2차 시장 요소를 해결하라”고 정부에 촉구했다.

파이낸셜타임스는 정부 방안이 확정되면 스텁허브, 비아고고 등 2차 티켓 판매 플랫폼에 타격이 될 것이라고 전망했다. 17일 뉴욕증시에서 스텁허브 주가는 전장보다 14% 가까이 하락했다.

스텁허브 인터내셔널 대변인은 “규제된 시장에 가격 상한제가 생기면 티켓 거래는 암시장으로 옮겨 갈 것”이라며 “규제된 시장이 암시장이 되면 소비자에게 나쁜 일만 생긴다”고 말했다.