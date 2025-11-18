수신 설정과 무관하게 소리·진동 차단 전송 채팅방 즐겨찾기 폴더도 신설

[헤럴드경제=안효정 기자] 카카오톡이 ‘조용히 보내기’ 기능을 새로 만들었다. 메시지를 보낼 때 알림 소리와 진동 또는 소리 없이 메시지를 보내는 기능이다.

18일 카카오[035720]에 따르면 카카오톡은 수신자의 알림 설정 여부와 상관 없이 푸시 알림·소리·진동을 울리게 하지 않고 메시지를 보낼 수 있는 ‘조용히 보내기’ 기능을 추가해 최신 버전을 업데이트했다.

채팅방 입력창에 메시지를 입력하고 발송 버튼을 길게 누른 뒤 ‘조용히 보내기’를 선택하면 된다. 사진과 동영상을 전송할 때도 조용히 보내기 설정이 가능하다.

카카오 관계자는 “기존의 조용히 나가기, 조용한 채팅방 등과 같이 이용자들의 수요를 반영해 알림 소리 없이 메시지를 보내는 기능을 새로 도입하게 됐다”고 설명했다.

또한 이번 업데이트로 즐겨찾기에 추가한 채팅방만을 모아 보여주는 채팅방 폴더가 추가됐다.

즐겨찾기 폴더는 설정을 통해 채팅탭 노출 여부를 설정할 수 있고 즐겨찾기에 추가한 채팅방 리스트에는 별표가 표기된다.