차관보 국방 AI 정책 전담 콘트롤타워 역할 국방부 소속 220여명 AI 전담 차관보 지휘

[헤럴드경제=전현건 기자] 국방부가 국방 인공지능(AI) 정책 기능 강화를 위해 전담 차관보를 두는 등 조직개편을 추진 중인 것으로 나타났다.

18일 국방부가 국회 국방위원회 소속 강대식 국민의힘의원실에 제출한 자료에 따르면 국방부는 내년 1월 시행을 목표로 조직개편을 추진 중이다.

현재 자원관리실장을 없애고 차관보를 신설하는 게 가장 큰 특징이다.

차관보는 전력과 정보화, 군수 등 AI 관련 조직·기능들을 총괄하고 국방 AI 정책을 전담하는 콘트롤타워 역할을 맡게 된다.

산하에 국방인공지능기획국과 전력정책국, 지능정보화정책국, 군수관리국 등 4개국을 둔다.

이들 4개국은 현재 여러 실·국에 나뉘어 AI 관련 업무를 맡고 있는데, 조직개편을 통해 차관보를 정점으로 모아 AI 정책 추진에서 시너지를 극대화하자는 게 국방부 구상이다.

우선 전력정책국 산하에 있는 첨단전력기획관이 국방인공지능기획국으로 독립, 차관보 산하로 들어가 국방 AI 정책 추진의 중심이 될 전망이다.

이제까지 첨단전력기획관은 소장급 현역 장성이 맡아왔지만, 국방인공지능기획국장으론 민간 AI 전문가를 채용할 것으로 예상된다.

국방인공지능기획국 산하에는 국방인공지능정책과와 국방연구개발총괄과, 유무인복합체계과, 데이터정책과 등 4개 과를 둘 계획이다.

특히 국방인공지능정책과는 국방 AI 정책·전략 수립을 주 업무로 하는 부서로, 현재 ‘팀’급이지만 인원 충원을 통해 ‘과’로 확대 개편한다는 방침이다.

또 자원관리실 산하의 군수관리관, 기획조정실 산하의 지능정보화정책관을 국으로 독립시켜 차관보 산하로 배치한다.

이 밖에 기존 자원관리실에 있던 군공항이전사업단과 군사시설기획관 등 AI와 관련성이 없는 조직들은 차관 직속으로 옮기기로 했다.

국방부 계획대로 조직개편이 이뤄지면 국방부 소속 인원 900여명 중 220여명이 AI 전담 차관보의 지휘를 받게 된다.

국방부 차관보 직위는 별도의 법 개정 없이 대통령령인 ‘국방부와 그 소속기관 직제’ 개정을 통해 신설할 수 있다. 국방부는 이를 위해 행정안전부, 기획재정부 등과 협의를 진행 중이다.

국방부 계획대로 내년 1월 차관보가 신설되면 2006년 김승열 전 차관보 이후 사라졌던 자리가 20년 만에 부활하는 셈이다.

국방부 관계자는 “첨단기술의 군 적용을 효과적으로 추진하기 위해 국방 AI 전담 조직 신설을 포함한 조직개편을 추진 중”이라며 “차관보 신설을 포함한 조직개편 방향에 대해 관계부처와 협의를 진행 중”이라고 밝혔다.