[헤럴드경제=나은정 기자] 종신보험 사망보험금을 생전에 소득 형태로 나눠 받을 수 있는 이른바 ‘사망보험금 유동화 상품’이 출시된 이후 600건 넘게 신청이 몰린 것으로 나타났다.

18일 생명보험협회에 따르면 사망보험금 유동화 상품이 출시된 지난달 30일부터 이달 10일까지 8영업일 동안 한화·삼성·교보·신한라이프·KB라이프 등 5개 생보사를 통해 총 605건이 신청됐다.

초년도 지급액은 약 28억9000만원으로, 1건당 평균 477만원(월 39만8000원)이 지급된 것으로 나타났다. 신청자들의 평균 연령은 65.6세였고, 유동화 비율은 89.2%, 지급 기간은 약 7.9년이었다.

이용자들은 유동화 비율을 최대 90%까지 설정할 수 있는데, 실제로 대부분 90%에 가깝게 책정하고 지급 기간을 짧게 설정해 월 지급액을 높이는 전략을 선택한 것으로 나타났다.

연령대별로는 65세 이상 70세 미만 신청자가 220건으로 가장 많았으며, 60세 이상 65세 미만 174건, 70세 이상 75세 미만 100건, 55세 이상 60세 미만 75건, 75세 이상 36건 순이었다.

실제 사례를 보면 60대 신청자 A씨는 2000년대 초 가입한 종신보험 사망보험금 3000만원을 유동화율 90%, 지급 기간 5년으로 설정해 월평균 21만9000원을 받기로 했다. 70대 B씨는 1990년대 가입한 사망보험금 5000만원을 90% 비율로 20년에 걸쳐 나눠 받기로 해 월 13만5000원을 수령하게 됐다.

생보협회는 “국민연금 월평균 수령액이 약 68만원임을 감안하면 사망보험금 유동화 제도가 퇴직 후 국민연금 수령 전까지 소득 공백기를 메우는 가교 역할을 수행하며 국민연금 보완재로 안정적인 노후 자금 운용에 기여할 것”으로 기대했다.

협회는 사망보험금 유동화 제도가 해약환급금을 재원으로 하는 점을 안내하고, 비대면 신청 절차 도입 등 제도 개선을 검토할 계획이라고 밝혔다.