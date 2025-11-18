“대·중소 격차가 핵심”…“5인 미만 근기법 확대” 절실 가구소득·자산 격차는 더 벌어져…“동질혼 강화·1인 가구 증가 영향”

[헤럴드경제=김용훈 기자] 우리나라 일하는 시민의 80%가 노동시장이 불평등하다고 인식한다는 조사 결과가 나왔다.

한국노총 중앙연구원은 고려대 노동문제연구소와 공동으로 18일 서울 여의도 한국노총에서 설립 30주년 기념식 및 학술대회를 개최했다.

학술대회에서 ‘노동시장 불평등 개선을 위한 정책 방향과 과제’를 주제로 발제한 박성국 한국노동사회연구소 객원연구위원은 일하는 시민과 전문가의 인식조사 결과를 제시하며 노동시장의 이중구조를 불평등의 핵심 원인으로 진단했다.

해당 조사에서 응답한 시민 2834명의 79.6%는 우리나라 노동시장이 불평등하다고 답했다.

불평등의 원인으로는 ‘전반적인 일자리 부족과 낮은 고용률’이라는 응답이 가장 많이 나왔다. ‘대·중소기업 간 기업 규모에 따른 임금 및 노동조건 격차’가 뒤를 이었다.

시민들은 노동시장 불평등을 해소하기 위해 ‘5인 미만 사업장 근로기준법 확대 적용’이 가장 필요하다고 봤다. ‘비정규직의 기능등급, 경력, 근속 등 경력인증기구 설치 및 현대화’가 뒤따랐다.

전문가들의 경우 노동시장 불평등의 원인으로 ‘대·중소기업 간 기업 규모에 따른 임금 및 노동조건 격차’를 1순위로 꼽았다. ‘사내하청, 용역, 파견, 단시간 고용 등 기업의 비정규직 남용’이 근소한 차이로 뒤따랐다.

전문가들은 불평등을 해소하기 위한 정책대안 중 ‘5인 미만 사업장 근로기준법 적용’, ‘원청과 하청회사 단체교섭 및 초기업 단위 교섭 보장’을 실현가능성 높은 대안으로 꼽으며, 단기과제 1·2순위로 선정했다.

이날 박영삼 고려대 노동문제연구소 데이터센터장은 ‘계급지도로 본 한국사회 불평등 구조의 현황과 해소를 위한 노동의 역할’ 발제에서 가계금융복지조사(RAS) 데이터를 활용해 한국 사회의 불평등이 개인 소득 면에서는 다소 완화됐으나, 가구 단위 소득 및 자산 불평등은 오히려 심화했다고 지적했다.

이는 1인 가구 증가와 동질혼 강화 때문으로, 고소득층은 맞벌이를 지속하며 높은 소득을 유지하는 반면 저소득층은 결혼 비율이 낮아지고 개인 소득도 낮아 가구단위 소득불평등이 개인소득 불평등보다 더 높아진다는 것이다.

박 교수는 특히 2016년 이후 자산 불평등이 급격히 악화한 현실을 ‘계급지도’로 분석하며, 소득과 자산이 모두 집중된 상위 계층과 결핍된 하위 계층으로 불평등이 양극화되고 있다고 분석했다.

한편 이날 기념식에서 김동명 한국노총 위원장은 “이 자리가 노동 관련 연구기관이 처한 현실과 노동운동이 직면한 도전 및 과제에 대한 공론의 장으로서 함께 고민하고 토론하며 대안을 모색하는 중요한 자리가 되길 기대한다”며 “함께 불평등과 차별의 시대를 걷어내고 지속 가능한 노동존중 대한민국을 만드는 데 지혜와 역량을 모아 나가자”고 말했다.