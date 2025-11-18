대전 대덕구 가정집서 낙상 환자 도움

[헤럴드경제=한지숙 기자] 스마트 돌봄 로봇이 침대에서 떨어진 80대 노인을 대신해 119에 신고해 구조를 도왔다.

18일 대전 대덕구에 따르면 지난 4일 오전 10시 40분쯤 한 가정집에서 낙상한 80대 A씨가 돌봄 로봇을 향해 “아리아(음성 서비스 명령어), 도와줘”라며 구조를 요청했다.

도움 요청을 원격에서 확인한 AI 스피커 운영업체는 곧바로 119에 신고했다. 현장에 출동한 소방대원들은 침대에서 떨어진 A씨의 상태를 파악한 뒤 병원으로 옮겼다.

A씨는 허리와 엉덩이 부위 뼈에 금이 가 거동이 불가능한 상태였다.

당시 A씨 남편도 있었으나 청각장애로 인해 즉각 대응할 수 없었던 것으로 전해졌다.

현재 병원에서 치료를 받고 있는 A씨는 “당시 휴대전화도 침대에서 멀리 있어 ‘아리아’가 아니었다면 상황이 나빠졌을 가능성이 있다”고 했다.

대덕구에서는 A씨 사례와 같은 고령자들의 돌봄 공백 해소를 위해 돌봄 로봇 AI 스피커 ‘아리아’와 ‘꿈돌이 돌봄 로봇’을 운영 중이다.

최충규 대덕구청장은 “AI 돌봄 기술이 긴급 상황에서 생명을 지키는 역할을 했다”면서 “누구나 안전하게 생활할 수 있도록 관련 사업을 확대하겠다”고 밝혔다.