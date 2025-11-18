Tokyo XR Fair 참가 성료...11월 20일~30일 서울시 홍대입구역 AK몰에서 영업 시간 내 무료 체험 가능

XR 콘텐츠 및 공간형 인터렉티브 개발 전문 기업인 (주)쉐어박스 (대표 신연식, 이하 쉐어박스)가 AI/XR 방 탈출 콘텐츠 ‘빵탈출!’을 2025년 11월 21일부터 30일까지(20일 임시 오픈) 홍대입구역 AK몰 2층 ‘SPACE V’에서 테스트 베드로 선보인다.

‘빵탈출!’은 2025년 한국콘텐츠진흥원의 인공지능 콘텐츠 제작 지원에 선정되어 개발한 콘텐츠로, AI 멀티모달을 결합한 공간형 인터렉션이 특징적인 콘텐츠이다. 방 탈출을 기반으로 한 공간형 콘텐츠인 ‘빵탈출!’은 AI 멀티모달을 결합한 공간형 인터렉션이 특징이다. 국내에서는 생소한 AI와 공간형 XR 콘텐츠의 결합으로 새로운 콘텐츠 시장의 가능성을 높임과 동시에 해외 시장으로의 진출에 본격적으로 나선다.

쉐어박스는 엔터테인먼트, 교육, 전시, 미디어아트, 팝업 스토어, 리테일 상품 홍보 마케팅 등 다양한 분야의 콘텐츠와 인터렉션 기술들을 보유하고 있으며, 현재는 협력사를 통한 IP 확보와 자체 애니메이션 및 캐릭터 IP 등 전방위 인터렉티브 콘텐츠 기반으로 회사 맞춤형 XR 마케팅과 콘텐츠 제공, DX 및 AX 전환 솔루션 등을 서비스한다.

이번 신작 ‘빵탈출!’은 AI와 XR 기술을 결합해 브랜드 경험의 방식을 새롭게 제시한 공간 콘텐츠 형 마케팅으로 AI, Vision 인식으로 수집된 행동 데이터를 브랜드의 후속 캠페인과 타겟팅에 활용할 수 있도록 설계되었으며, 참여자는 직접 탐색과 문제 해결을 통해 브랜드 메시지를 ‘보는’ 것이 아니라 ‘경험하는’ 방식으로 체감함으로써 단순한 체험 이벤트를 넘어 쉐어박스가 지향하는 공간형 실감 미디어 플랫폼의 실질적 확장 가능성을 보여준다.

‘빵탈출!’ 팝업스토어는 홍대입구역 AK몰 2층 ‘SPACE V’에서 11월 21일부터 30일까지(20일 임시 오픈) 진행되며, 평일은 오전 11시부터 저녁 21시까지. 토요일과 일요일은 오전 10시 30분부터 저녁 22시까지 체험 가능하다. 다양한 팝업 상품과 행사가 준비되어 있으며, 디저트와 방 탈출 XR을 연계한 새로운 팝업 모델도 선보일 예정이다.

쉐어박스는 KB 국민은행 메타버스 지점 및 KT ‘RUN TO THE WEST’ 게임 프로젝트, 플레이큐리오와의 ‘공룡수사대 명탐정피트 XR’ 협업 프로젝트, 현대백화점 아나모픽 옥외광고, 몽클레르 향수와의 POC 등을 통해 전년 대비 올해 20% 이상의 매출 성장을 기대하고 있고, 내년에는 장기적인 체험형 공간 마련을 위해 브랜드와의 팝업 공간 마련 및 디자인 모델을 협의 중이다.

특히 올해는 글로벌 무대에서도 두각을 나타내고 있다. 프랑스 ‘VIVA TECH 2025’를 시작으로, ’K-Expo Canada‘, 싱가포르 ‘U-KNOCK 2025’와 ‘SWITCH 2025’, 사우디정부기관과 한국대사관 프로그램인 ‘KR-SA SME Collaboration Program’, ‘K-Digital Contents’(일본, 싱가포르-말레이시아)등 해외 유명 전시회와 행사에 참여해 해외 시장 진출을 위한 보폭을 넓혀 나가는 중이다.

이와 같은 노력으로 최근에는 싱가포르의 유수기업과 5건 이상의 MOU 체결 성과를 이뤄냈으며 이후 아시아 및 동남아시아, 중동 지역의 POC를 계획 중이다. 이를 위해 싱가포르 및 아시아의 MICE 시장을 중심으로 현지 협력사들을 통한 파트너쉽 논의를 진행하고 있다.