국내 첫 OTT 3사 결합구독 ‘3팩’ 출시 결합 2종 최대 37% 저렴…경쟁력 확보 글로벌 OTT와 로컬플랫폼 동맹 시너지 콘텐츠 다변화…일본 등 해외시장 공략

국내 대표 온라인동영상서비스(OTT) 티빙이 전격적으로 디즈니+와 손잡는다. 양사간의 전격 제휴는 넷플릭스 독주체제 가속화에 따른 위기감에서 비롯됐다.

국내 최초로 티빙, 디즈니+, 웨이브 등 3자 OTT 결합 구독 모델을 출시하면서 대반격에 나섰다. 글로벌 파트너십을 기반으로 티빙은 국내 OTT 생태계 패러다임 전환을 선도한다는 방침이다.

18일 티빙은 디즈니+와 국내 파트너십을 체결하고, 티빙·디즈니+·웨이브 등 3개 플랫폼을 모두 이용할 수 있는 ‘3 팩(PACK)’ 등을 출시한다고 밝혔다.

3 팩 출시는 디즈니코리아와의 전략적 파트너십 일환이다. 글로벌 OTT와 로컬 플랫폼 간 통합으로, 3개 플랫폼을 동시에 시청할 수 있다는 게 장점이다. 이를 통해 티빙은 국내 이용자 혜택을 대폭 강화하는 한편, 국내 OTT 시장의 동반 성장을 도모한다는 복안이다.

▶3 팩·더블 등 최대 37% 저렴…“게임체인저 될 것”=티빙이 출시한 결합 이용권은 티빙·디즈니+·웨이브 등 플랫폼을 이용할 수 있는 3 팩, 티빙·디즈니+를 이용할 수 있는 ‘더블(디즈니+)’ 등 두 가지다.

스탠다드 이용권 기준 ▷3 팩(월 2만1500원) ▷더블(월 1만8000원)이다. 플랫폼별로 스탠다드 이용권을 따로 구독하는 비용 대비 최대 37%까지 저렴하게 이용이 가능하다.

티빙 구독자들은 K-드라마, 예능, 뉴스 콘텐츠, 국내 프로야구(KBO) 중계를 비롯한 스포츠 콘텐츠 등이용이 가능하다. 여기에 디즈니+가 보유한 디즈니, 픽사, 마블, 스타워즈, 내셔널지오그래픽, 훌루(Hulu) 대작 등까지 즐길 수 있게 됐다.

최주희 티빙 대표는 “티빙과 웨이브의 K-콘텐츠와 디즈니의 프리미엄 콘텐츠가 결합해, 국내 이용자들에게 합리적인 서비스를 선보이게 됐다”며 “앞으로도 티빙은 콘텐츠 라이브러리를 기반으로 과감하고 혁신적인 도전을 이어갈 것”이라고 말했다.

김소연 디즈니코리아 대표도 “국내 론칭 4주년을 맞이한 디즈니+가 로컬 콘텐츠의 창의적 역량과 글로벌 시청자를 연결하는 가교 역할까지 강화하게 됐다”며 “해당 파트너십이 한국 스트리밍 시장의 ‘게임 체인저’가 될 것으로 기대한다”고 덧붙였다.

▶공고해진 티빙·디즈니+‘연합군’…글로벌 공략 본격화=티빙은 디즈니+와 협력을 바탕으로 글로벌 진출에 속도를 내고 있다.

이달 5일부터 일본 디즈니+에 ‘티빙 컬렉션’을 선보이고 K-콘텐츠의 일본 시장 진출에 속도를 내고 있는 것이 대표적인 행보다.

일본 시장은 세계 3대 콘텐츠 격전지 가운데 하나로 꼽히는 곳이다. 토종 OTT가 일본 시장에 도전장을 내민 것은 처음이다. 디즈니+가 아시아태평양 지역에서 로컬 OTT 브랜드관을 개설한 것 자체도 티빙이 최초다.

티빙은 “K콘텐츠의 글로벌 영향력과 K-OTT의 가능성을 입증한 것”이라고 자평한 바 있다.

티빙 오리지널 콘텐츠들은 공개 직후부터 전 세계에서 성과를 내고 있다. 실제로 지난 6일, 한국과 일본, 아시아태평양 19개국에 동시 공개된 티빙 오리지널 콘텐츠인 ‘친애하는 X’는 공개 직후 일본 디즈니+에서 3위에 올랐다. 싱가포르, 홍콩 등 아시아 핵심 지역과 미국에서는 1위를 차지했다. 오리지널 콘텐츠의 파워를 입증한 것이란 게 티빙의 설명이다.

나아가 티빙은 일본 시장에서 오리지널 콘텐츠부터 CJ ENM의 대표 흥행작까지 K-콘텐츠 지형을 넓히면서, 이를 바탕으로 올해를 해외 시장 공략의 원년으로 삼겠다는 계획이다. 일본과 아시아태평양을 시작으로 다각적인 방식을 통해 미국, 남미 등 전 세계 시장으로 글로벌 진출을 확대해 나간다.

최 대표는 “일본에서 강력한 존재감과 오랜 역사를 가진 디즈니와 파트너십은 티빙 콘텐츠를 현지 시청자에게 가장 효과적으로 선보일 기회”라면서 “앞으로도 매력적인 K-콘텐츠를 전 세계 더 많은 글로벌 고객에게 선보이며 국내 1위를 넘어 글로벌 K-OTT 플랫폼으로 도약하기 위해 노력하겠다”고 말했다.

토니 자메츠코프스키 월트디즈니 컴퍼니 아태지역 DTC 사업 총괄 수석부사장도 “이번 협업은 디즈니+의 대담한 발걸음이자 아태지역 전략의 핵심 행보”라며 “티빙 및 웨이브와 힘을 합침으로써 영향력을 확대하고, 국경을 초월한 새로운 협력 기준을 세울 수 있기를 바란다”고 덧붙였다.

고재우 기자