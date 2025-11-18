특허 유산균 ‘HP7’ 소화기능 개선 효과 확인

[헤럴드경제=박연수 기자] hy는 특허 유산균 ‘HP7’의 소화기능 개선 효과를 확인한 관련 논문을 국제학술지 ‘Journal of Microbiology and Biotechnology(JMB)’에 게재했다고 18일 밝혔다. JMB는 한국미생물·생명공학회가 발행하는 국제학술지다.

이 논문은 HP7 ‘사균체’의 소화기능 개선에 대한 내용을 다뤘다. HP7은 hy 주력 기능성 균주 중 하나로 식물에서 분리한 한국형 프로바이오틱스다. 사균체는 더 이상 증식하지 않지만 신체 내 유익한 효과를 줄 수 있는 미생물 몸체를 뜻한다. hy는 지난해 ‘생균’으로 진행한 실험에서도 같은 기능성을 확인했다. 생균과 사균체가 동일한 기능성을 보인 것은 활용도 측면에서 큰 의미를 갖는다.

검증은 동물 실험으로 진행했다. 개체에 HP7 사균체 10억 CFU를 4주간 투여해 의도적으로 소화불량을 유도했다. HP7을 지속적으로 투여해 온 시험군은 대조군 대비 위(胃) 비움 효능이 증가했다. 위장 운동이 회복되며 위 속 내용물이 정상적으로 배출됐음을 의미한다. 소화 관련 호르몬 및 소화 효소 분비 개선도 확인했다.

김주연 hy 신소재개발팀장은 “지속적인 연구개발로 넘버원(No.1) 프로바이오틱스 기업으로서의 입지를 공고히 하겠다”고 말했다.