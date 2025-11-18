[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]영남대는 ICT 인공지능 융합 혁신인재양성 교육연구단이 교육부와 한국연구재단이 추진하는 4단계 BK21 혁신인재양성사업 인공지능 분야 교육연구단에 새롭게 추가 선정 됐다고 18일 밝혔다.

산업 전반에서 AI 기술을 활용한 지능형 소프트웨어와 대규모 언어기술 수요가 급증함에 따라 교육부는 올해 인공지능 분야 교육연구단을 기존 13개에서 17개로 확대했다.

이번 선정으로 영남대는 2027년까지 BK21 사업비를 기반으로 대학원생 연구장학금, 신진 연구인력 인건비, 국제 공동연구, 산학협력 기반 프로그램 등을 집중 지원받게 된다.

따라서 영남대 ICT 인공지능 융합 혁신인재양성 교육연구단은 AIMS(AI·IoT·Mobility·Security) 기반의 융합 기술을 중심으로 지역 산업의 미래를 이끌 고급 AI 인재를 양성한다.

연구단은 최근까지 다수의 논문, 특허, 기술이전 성과를 축적해 온 8명의 교수진으로 구성돼 있으며 최규상 단장(컴퓨터학부 교수)은 SCI 논문 100편 이상을 발표하는 등 세계적으로 인정받는 연구 역량을 갖춘 전문가다.

또 영남대는 대학원 교과과정을 기초–AI기초–AI심화–전공심화–산학특화의 5단계 체계로 전면 개편했다.

여기에 산업체 제안 기반 PBL(Project-Based Learning) 및 캡스톤 연구를 중심으로 실무형 교육을 강화하고 Valeo, LIG넥스원 등과 연계한 맞춤형 산학 트랙을 운영해 현장 수요 기반의 AI 교육을 강화한다.

이번 영남대의 BK21 추가 선정을 계기로 대구·경북의 자동차부품, 제조업 중심 산업을 전기차, 자율주행, 스마트 제조 중심의 미래형 산업으로 전환하는 데 핵심이 될 고급 AI 인재 양성의 기반을 마련했다는 점에서 큰 의미가 있다.

영남대는 지역 산업의 디지털 전환(DX)을 선도하며 국가적 AI 경쟁력 강화에도 기여할 것으로 기대된다.

최규상 ICT 인공지능 융합 혁신인재양성 교육연구단장은 “이번 BK21 추가 선정은 영남대학교가 지역의 미래 산업을 책임질 AI 전문 인재 양성의 중심 기관임을 다시 한 번 인정받은 결과“라며 ”대구·경북의 산업 구조 전환과 국가적 AI 경쟁력 강화를 이끌 수 있도록 실질적인 교육 프로그램 개발과 연구 성과 확산에 최선을 다하겠다”고 말했다.