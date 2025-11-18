거실부터 수영장까지 최적의 사운드 경험 제공

[헤럴드경제=박지영 기자] 하만 인터내셔널이 ‘JBL 파티박스 520’을 출시했다고 18일 밝혔다. 자사 오디오 브랜드 JBL의 파티 스피커 라인업 ‘파티박스’ 시리즈의 신제품이다.

강력한 출력, AI 기반 오디오 기술, 방수·휴대 디자인을 갖춘 이번 제품은 소규모 홈파티부터 대규모 행사까지 다양한 환경에서 최적의 사운드 경험을 제공한다.

신제품은 JBL 프로 사운드(JBL Pro Sound)와 AI 사운드 부스트(AI Sound Boost)를 탑재해 역동적인 베이스와 선명한 고음을 구현한다. 음악 신호를 실시간 분석해 드라이버 성능을 끌어올리는 AI 사운드 부스트 기술로 높은 볼륨에서도 왜곡 없이 안정적인 사운드를 제공한다.

아울러 교체 가능한 배터리, 최대 15시간 재생, 고속 충전 기능을 갖춰 장시간 파티에서도 끊김 없는 음악 감상이 가능하다.

그레이스 고(Grace Koh) 하만 인터내셔널 아태지역 컨슈머 오디오 총괄는 “JBL은 사운드와 디자인의 한계를 꾸준히 확장하며 포터블 및 파티 스피커 시장의 리더로 자리 잡았다”며 “전세계에서 가장 잘 팔리는 파티 스피커 브랜드로 다시 한번 인정 받았다”고 밝혔다.

JBL 파티박스 520은 하만더샵, 웨이브라운지, 쿠팡 로켓배송 등 온·오프라인 공식 판매처에서 구매할 수 있으며 출고가는 149만 원이다.