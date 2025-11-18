KODEX 미국머니마켓액티브 5026억 KODEX 미국SOFR금리액티브 5081억

[헤럴드경제=유동현 기자] 삼성자산운용은 KODEX 미국머니마켓액티브와 KODEX 미국SOFR금리액티브 합산 순자산이 1조원을 넘었다고 18일 밝혔다.

KODEX 미국머니마켓액티브는 5026억원, KODEX 미국SOFR금리액티브는 5081억원 규모다. 두 상품은 달러 금리자산에 투자해 환차익을 노리고 월배당을 통해 정기적인 현금흐름을 제공한다. 다만 KODEX 미국머니마켓액티브는 ‘추가 수익률 추구형’, KODEX 미국달러SOFR금리액티브는 ‘금리 연동 안정형’이다.

KODEX 미국머니마켓액티브는 현재 연 4.33%대 만기기대수익률(YTM)로 미국 기준금리 및 초단기국채(3개월 이하) 수익률을 상회한다. 미국채에만 투자하는 미국 초단기국채(3개월 이하)와 달리, AAA~A등급 우량 금융채·회사채 등 다양한 단기 금융상품에 전략적으로 분산투자한다. 이를 통해 추가 가산금리(스프레드)를 확보한다.

KODEX 미국달러SOFR금리액티브는 미국 초단기금리 벤치마크인 SOFR(Secured Overnight Financing Rate)에 연동돼 현재 연 3.95% 수준을 나타낸다. 연준의 금리 정책 변화를 실시간으로 반영한다. SOFR는 미국 국채 환매조건부거래(Repo) 시장 금리를 기반으로 한 투명하고 신뢰도 높은 금리 지표로, 금리 변동에 빠르게 대응한다.

신현진 삼성자산운용 매니저는 “달러 강세로 인한 고환율 시기에 달러에 투자하는 초단기 상품의 투자 매력도가 급격히 상승했다”며 “달러 투자와 월배당, ‘두 마리 토끼’를 모두 잡을 수 있는 점이 투자자들의 높은 만족도로 이어지고 있다”고 했다.