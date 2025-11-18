日사례 분석 통해 구조적 전환 전략 제시한 보고서 발간 “정부·민간·학계 협력으로 통합적 생태계 구축 필요해”

[헤럴드경제=노아름 기자] 바이오산업이 국가 전략의 핵심 산업으로 자리매김하며 글로벌 주요국의 구조적 전환이 가속화되는 가운데, 한국 역시 기술과 시장, 정책이 연결되는 전략적 생태계 구축이 필요하다는 제언이 나왔다.

삼일PwC는 이 같은 내용을 담은 ‘K-바이오의 골든타임: 일본식 구조 설계에서 배우는 전략적 전환 모델’ 보고서를 발간했다고 18일 밝혔다.

보고서는 바이오산업을 단순한 기술 영역이 아닌 국가 전략산업으로 규정하고 미래 성장동력으로 육상하고 있는 미국, 유럽연합(EU), 일본 등 주요국 사례에 주목했다. 특히 일본의 경우 대기업 주도의 전략과 정부의 전(全) 주기 지원체계를 통해 기초연구에서 임상, 상업화, 글로벌 진출까지 이어지는 구조적 생태계를 구축하고 있다고 평가했다.

보고서는 한국 정부가 ▷신약 심사기간 단축(360일→240일 이내) ▷첨단재생의료 지침 마련 ▷의료데이터 활용 확대 등 제도적 기반을 마련해 산업 도약의 여건을 조성했다고 평가했다.

그러면서 “지금이야말로 한국 바이오산업이 구조적 전환을 이루며 글로벌 경쟁력을 확보할 수 있는 적합한 타이밍”이라며 산업 경쟁력 제고를 위한 전략적 방안을 제언했다.

먼저 정부 차원에서는 전 주기 자금지원 체계 마련과 정책금융 수단 확대를, 기업은 후기 임상 투자와 글로벌 허가 전략 강화, 유망 바이오 벤처와의 인수·합병(M&A) 및 기술 내재화를 모색해야 한다고 강조했다. 학계와 병원은 데이터 기반 임상 설계와 예측 역량을 높여 산업 전반의 혁신 기반을 함께 구축할 필요가 있다고 덧붙였다.

서용범 삼일PwC 제약바이오 산업 리더(파트너)는 “정부의 제도적 지원과 대기업의 전략적 투자가 본격화되고 있는 지금이 한국 바이오산업이 글로벌 경쟁력을 확보할 수 있는 골든타임“이라며 ”일본의 성공 사례를 벤치마킹해 정부, 기업, 학계가 협력하는 통합적 생태계를 구축한다면 K-바이오의 구조적 전환과 글로벌 도약이 가능할 것”이라고 말했다.