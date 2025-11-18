민간참여 공공주택 비롯, ‘써밋’ 분양 성공 시장분석력·상품경쟁력이 독보적 공급 비결

[헤럴드경제=서정은 기자] 대우건설이 올해 전국에 1만8000여가구의 주거상품을 시장에 공급하며 민간 건설사 중 최대 공급실적을 기록할 전망이다.

대우건설은 1994년 ‘그린홈·크린아파트’라는 친환경 주거상품을 내놓으며 국내 최초로 아파트에 환경개념을 도입했다. 2003년에는 ‘사람, 자연, 환경이 하나 된 차원 높은 생활문화공간’을 의미하는 주거상품 브랜드 ‘푸르지오’를 선보였다.

대우건설의 민간공급 성과는 뛰어난 시장분석력과 상품경쟁력에서 비롯됐다. 대우건설은 최신 주거트렌드와 고객 라이프 스타일의 변화에 맞춰 ‘푸르지오 에디션’을 선보이고 있으며, 2021년 최초 발표 이후 격년단위로 주제를 선정하고 새로운 상품을 구성해 공개하고 있다.

올해 발표된 ‘푸르지오 에디션 2025’에서 대우건설은 ‘Revive at Home: 일상에서의 치유, 생명력 있는 공간’을 주제로 다양한 상품과 서비스를 선보였다.

커뮤니티 공간에서 ‘배스케이션(Bathcation)’이라는 새로운 휴식의 개념을 단지 내 적용, 스스로를 돌볼 수 있는 새로운 개념의 커뮤니티 공간을 제안했다. 외부 특화 디자인에서도 푸르지오의 디자인 철학이 담긴 랜드마크 파사드 디자인을 선보였다. 산들바람, 윤슬 등 생동감 넘치는 자연을 모티브로 한 경관 조명을 브리티시 그린 측벽의 1층부터 옥상 조형물까지 구현할 계획이다.

기술적인 측면에서도 층간소음을 획기적으로 줄일 수 있는 ‘스마트 사일런트 바닥구조’를 개발해 성능과 사업성 모두를 만족시킬 수 있는 경쟁력을 확보했다. 원스톱 라이프 컨디션 컨트롤러인 ‘푸르지오 스마트 스위치 2.0’도 갖췄다.

올해 하이엔드 브랜드인 ‘써밋(SUMMIT)’을 리뉴얼한 점도 주목할 부분이다. 대우건설은 ‘푸르지오 써밋’이라는 기존 브랜드명을 ‘써밋’ 단일 네이밍으로 정제화시키고, 심볼을 함께 도입했다.

이번 리뉴얼을 통해 대우건설은 ‘써밋’을 단순한 고급 주거 브랜드가 아니라, 고객의 성취를 상징하는 기념비(Monument)로 재정의했다. ‘열망의 기념비(The Monument of Aspiration)’로 정의되는 브랜드 철학은 써밋 브랜드가 고객 성취의 정점이 되는 상징물이라는 뜻을 담고 있다. 브랜드 심볼은 브랜드 철학의 앞글자인 ‘M’과 ‘A’를 조합해 만든 모노그램으로, 써밋의 아이덴티티를 형성할 수 있도록 디자인됐다.

아울러 설계, 상품, 서비스, 각종 커뮤니케이션 등 브랜드 전반의 디자인 컨셉을 ‘모던한 한국적 디자인(Modern Koreaness)’으로 규정했다. 대우건설 주택문화관 써밋갤러리에서 구현한 디자인 컨셉으로 맹목적인 서구화를 쫓는 타 브랜드와 차별화를 하는 한편 현대적으로 구현된 한국적 고급스러움과 품격 아름다움을 기반으로 하이엔드 시장에서 희소성과 상징성을 갖는다는 전략이다.

대우건설은 올해 2월 부산에서 블랑써밋74 오피스텔 공급을 조기에 완판했으며 하남 교산 푸르지오 더 퍼스트, 동탄 포레파크 자연앤 푸르지오, 왕숙 푸르지오 더퍼스트 1·2단지 등 민간참여 공공주택 4곳을 공급하며 분양 성공을 이어갔다.

공급부족 우려가 깊었던 서울에서는 고척 푸르지오 힐스테이트, 리버센트 푸르지오 위브 등 도시정비 사업을 통해 공급 부족을 해소하는데 앞장섰다. 수도권에서도 민간참여 공공주택을 포함해 용인 푸르지오 원클러스터 2·3단지, 망포역 푸르지오 르마크, 풍무역 푸르지오 더마크, 파주 운정신도시 푸르지오 더 스마트(민간참여 임대아파트) 등 다양하게 공급에 나섰다. 지방에서는 부산 써밋 리미티드 남천, 서면 써밋 더뉴 등 하이엔드 상품을 선보이기도 했다.

대우건설은 선진 건설기술을 조기에 확보해 신사업 역량을 확대하는 전략을 추진해오고 있다. 설계도서의 검토부터 적정 공사비 예산의 편성 및 검토, 프로세스맵핑을 통한 공정 최적화, 3차원 모델링 설계 기법(BIM)을 활용한 완성도 높은 최적설계안 도출 등 착공 전 사업 전과정을 예측해 컨설팅할 수 있는 역량을 강화하고 있다.

특히 의정부에 공급한 탑석 푸르지오 파크7에서는 인공지능(AI) 기반 지능형 조경 설계 시스템을 도입해 단지 내 7개 공원의 주요 콘셉트와 설계 초안은 AI가 제안, 이를 바탕으로 컴퓨터그래픽 시각화를 빠르게 완성해냈다.

대우건설 관계자는 “타사보다 월등히 뛰어난 시장분석력을 바탕으로 소비자의 니즈와 트렌드를 반영한 상품경쟁력을 더해 고객들이 끊임없이 변화하는 푸르지오를 직접 체험하고 실감할 수 있도록 노력할 것”이라며 “입주민의 삶의 가치를 우선하는 대우건설의 초심만은 변하지 않을 것”이라고 말했다.