중소·중견사 신규투자 지원...5500억원 투자 촉진 기대 “생산·연구시설 확충 마중물”

[헤럴드경제=배문숙 기자]정부가 반도체, 이차전지, 바이오 등 첨단산업 소재·부품·장비(소부장)기업에 1200억원을 지원한다.

글로벌 공급망 경쟁이 치열해지는 상황에서 첨단산업 핵심품목 관련 국내 생산·연구시설 확충을 위한 마중물을 마련한다는 취지다. 이를 통해 5500억원 규모의 투자가 촉진될 것으로 기대된다.

산업통상부는 18일 국가첨단전략산업위원회 기술소위원회를 열고 총 1211억원 규모의 정부 투자 지원금 지원 대상 업체로 솔브레인(반도체 소재), 주성엔지니어링(반도체 장비), 동화일렉트로라이트(이차전지 전해액), 아미코젠(바이오 배지) 등 21개사를 선정했다고 밝혔다.

투자지원금 사업은 반도체 등 첨단산업의 국내 투자를 촉진하기 위해 올해 국비 700억 원 규모로 신설됐다. 여기에 지방비까지 더해 총 1211억원의 투자 지원금이 지급된다.

지원대상은 특정국 수입의존도, 국내 경제 영향 등을 고려해 소재부품장비산업법에 따라 선정되고 국제평화 및 안전유지와 국가안보를 위해 ‘대외무역법’에 지정·고시한 품목을 생산하는 중소·중견기업 대상이다.

이들 기업은 국내 신규 입지 설비 투자액의 30∼50%를 지원받는다. 한 업체당 최대 200억원까지 지원받을 수 있다.

박동일 산업부 산업정책실장은 “글로벌 공급망 경쟁이 갈수록 치열해지고 있는 상황 속에서 투자지원금은 국내 생산·연구시설 확충을 위한 마중물이 될 것”이라며 “국내 첨단산업 생태계가 안정적으로 성장할 수 있도록 산업경쟁력의 핵심 기반인 소부장 분야에 대한 투자를 적극 확대할 것”이라고 강조했다.

산업부는 내년부터 지원 분야를 로봇과 방산을 새롭게 포함한 6개 업종으로 확대하기로 하고 정부안을 기준으로 국비 1000억원의 예산을 편성 중이다.