[헤럴드경제=김성훈 기자] 국회의원을 비롯해 선출·임명된 고위 공직자의 약 절반이 다주택자인 것으로 조사됐다.

18일 기업분석연구소 리더스인덱스가 선출·임명된 4급 이상 고위 공직자 2581명의 가족 재산 공개 내역을 분석한 결과 48.8%가 2채 이상의 주택을 보유한 다주택자였다. 또 17.8%는 3채 이상을 보유한 것으로 집계됐다.

주택 유형별로는 아파트가 2665채(58.9%)로 절반 이상이었고, 단독주택(16.6%), 복합건물(8.6%), 오피스텔(6.9%) 등의 순이었다.

1인당 보유 주택 수를 직군별로 보면 정부 고위관료가 1.89채로 가장 많았다. 이어 지자체장이 1.87채, 지방의회와 공공기관·국책 연구기관 공직자가 각 1.71채 수준이었다. 국회의원은 평균 1.41채를 보유했다.

주택을 보유한 지역은 서울, 특히 ‘강남 3구’에 집중됐다. 서울 소재 주택은 1344채(29.7%)였고, 강남구(229채), 서초구(206채), 송파구(123채) 등 이른바 ‘강남 3구’가 서울 소재 주택의 41.5%를 차지했다. 용산구(74채)도 많았다.

가장 많은 주택을 보유한 공직자는 총 42채를 보유한 조성명 서울 강남구청장이었다. 본인 명의 강남구 아파트 1채, 고양시 오피스텔 38채, 속초시 오피스텔 1채와 배우자 명의 강남구 복합건물 2채가 있었다.

국회의원 중 최다 보유자는 13채를 보유한 박민규 더불어민주당 의원(관악갑)이다. 배우자 공동명의 서초구 아파트 1채와 관악구 오피스텔 11채, 충남 당진에 본인 명의 복합건물 1채 등이다.

리더스인덱스는 “다주택자일수록 아파트 1∼2채를 기본으로 두고 여러 단독주택과 오피스텔, 복합건물 등을 결합해 보유하는 경향이 뚜렷했으며, 서울과 강남에 집중되는 현상이 여전했다”고 분석했다.