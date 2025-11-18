학교 옥상 활용한 바람길숲 확장으로 산림·하천의 신선한 공기를 도심 내로 유입 효과 미세먼지 저감 수목 1123주 및 가을꽃 1500본 식재, 도심 속 아이들의 생태정원 조성에 중점

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성동구(구청장 정원오)가 성수초등학교 옥상 공간을 활용하여 도심에 신선한 공기를 불어넣는 ‘바람길숲’을 조성했다.

‘바람길숲’은 도시 외곽 산과 하천 등에서 생성되는 자연의 찬 바람을 도심 내부로까지 유도하고 확산하여 열섬현상 완화 및 미세먼지 저감 등 기후변화에 대응하는 도시숲이다.

구는 지난해부터 강변북로변 성수대교 북단에 바람길숲을 조성한 데 이어 올해는 성수초등학교 옥상에 바람길숲을 추가 조성했다.

이번에 조성한 ‘성수초 바람길숲’은 총 540㎡ 규모의 학교 옥상 공간을 활용해 단순한 녹지 조성을 넘어 교육적 가치와 생태적인 정원으로 만드는 데 중점을 뒀다.

미세먼지 저감 효과가 높은 수국·병꽃나무 등 10종의 수목 1123주를 비롯해 대표적 가을꽃인 구절초 등 7종의 초화류 1500본을 심었다. 학생들이 계절별로 다양한 식물들의 변화를 자연스럽게 접하고, 자연 속에서 휴식하며 생태를 체험할 수 있는 자연학습장으로도 활용될 예정이다.

정원오 성동구청장은 “도심 녹색공간은 도시 일상에서 치유와 여유를 더해줄 뿐만 아니라 미세먼지 저감 등 기후변화에도 효과적으로 대응하는 해법”이라며 “도시숲과 정원을 지속적으로 확충하여 녹색복지를 실현하는 ‘일상정원 도시 성동’을 만들어가겠다”고 말했다.