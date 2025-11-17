[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]경북도와 경주시는 17일 시청에서 핵융합 첨단인프라의 경주시 유치 성공을 위한 핵융합 전문가 전략회의를 열었다.

이날 의에는 포항공과대, 한동대 등 핵융합 관련 주요 대학과 원자력연구원, 재료연구원, 경북연구원 등 연구기관의 핵융합 전문가들이 참석했다.

포항공과대와 한동대는 핵융합 실현을 위한 핵심기술 연구를 수행 중이며 핵융합에너지 관련 전문 연구 인력을 키우고 있다.

앞서 경주시는 지난 13일 과학기술정보통신부에서 추진 중인 핵융합 핵심기술 개발 및 첨단 인프라 구축 사업 부지 공모에 유치신청서를 제출했다.

신청 대상부지는 경주시 감포읍 문무대왕과학연구소 2단계 부지 내 약 51만㎡ 규모다.

현재 산업단지로 계획된 부지 특성상 연구시설 건립과 착공이 빠르게 이뤄질 수 있다는 게 강점이다.

이와 함께 2026년 완공 예정인 문무대왕과학연구소 인근에 대규모 핵융합 연구시설이 들어서면 연구시설 집적에 따른 연구인력 확보, 장비 활용, 네트워크 형성 등 효과도 클 것으로 전망된다.

도와 시는 경주가 소형모듈원자로(SMR) 연구와 제작 지원, 국가산업단지 조성 등을 통해 이미 관련 기반을 구축하고 있는 만큼 핵융합 핵심 거점으로 도약할 잠재력을 갖췄다고 본다.

도와 시는 이번 전략회의를 계기로 앞으로 실무 현장 조사, 발표평가 등 남은 공모 일정에 전력을 다해 대응하고 관내 핵융합 관련 기관들과 협력을 확대해나갈 계획이다.

양금희 경북도 경제부지사는 “경북은 국내 핵융합 핵심 연구를 수행하고 우수한 연구인력을 배출하는 대학과 연구기관이 모여 있다”며 “경주는 국가 에너지 전환의 중추적 역할을 담당할 핵융합 연구개발과 상용화의 최적지다”고 말했다.