국립공원 속 숨은 역사·문화 공유 위해 중요문화자원 제도 도입

[헤럴드경제=이태형 기자]기후에너지환경부 산하 국립공원공단은 국립공원 속 숨은 역사와 문화를 알리기 위해 ‘국립공원 중요문화자원’ 제도를 도입하고, 5곳의 중요문화자원을 선정했다고 17일 밝혔다.

‘국립공원 중요문화자원 제도’는 문화자원의 보전·활용에 대한 새로운 접근방법과 함께 국립공원 탐방 과정에서 역사와 문화를 직접 보고 체험할 수 있도록 구성됐다.

이번에 선정된 문화자원은 ▷지리산국립공원 천왕봉 항일 바위글씨 ▷지리산국립공원 동편제 득음명소 용호구곡 ▷설악산국립공원 구 희운각대피소 ▷태백산국립공원 사길령 산령각과 보부상 계문서 일괄 ▷한려해상국립공원 지심도 일제강점기 군사유적이다.

‘지리산 천왕봉 항일 바위글씨’는 1927년 경상도에 살던 묵희 선생이 글을 짓고 권륜 선생이 쓴 글씨(392자)를 새긴 것으로 지리산 천왕봉의 위엄을 빌어 일제를 물리치려 했던 힘없는 백성들의 울분과 염원을 담았다.

‘지리산 동편제 득음명소 용호구곡’은 남원시 구룡계곡으로도 잘 알려져 있다. 조선시대 성리학자들이 계곡을 따라 아름다운 9곳에 의미를 담은 이름을 지어 구곡을 경영했던 곳이며 동편제 명창들이 득음을 위해 훈련했던 곳으로 유명하다.

‘설악산 구 희운각대피소’는 민간이 건립한 최초 설악산대피소로, 1969년 10월에 건립됐다. 1969년 2월에 히말라야 원정훈련을 하던 열 명의 젊은 산악인이 눈사태로 사망한 사고를 계기로 건립한 것으로, 머릿돌에 건립자, 설계자, 시공자와 날짜가 기록돼 있어 자료가치가 크다.

‘태백산 사길령 산령각과 보부상 계문서 일괄’은 조선시대 보부상들이 경상도와 영동지역을 넘나들면서 산짐승이나 산적을 피하고 번영을 염원하기 위해 매년 음력 4월 15일에 제를 지냈던 곳이다. 특히 제수비용을 마련하기 위해 계(契)를 만들고 계원 명단을 기록한 문서들이 남아 있다.

‘한려해상 지심도 일제강점기 군사유적’은 일제가 1936년부터 요새화한 곳으로, 포진지, 탄약고, 막사 등 20여 점의 유적이 온전히 남아 있다. 당시 군인숙소로 사용하던 건물들은 현재 주민들이 거주하며 민박을 운영하고 있다.

주대영 국립공원공단 이사장은 “국립공원 중요문화자원은 아름다운 자연 속에 문화적인 요소가 결합해 있는 국립공원의 정체성을 보여주는 대표자원으로 탐방객을 위한 서사로 활용될 것”이라고 말했다.