피지관광청·피지항공 충칭 아시아로드쇼

[헤럴드경제(충칭)=함영훈 기자] 피지관광청과 피지항공의 늦가을 아시아 고객 겨냥 로드쇼에는 30여개의 메머드급 피지 관광기업사절단이 행사장인 중국 충칭 뉴월드 호텔(11.4~6)에 모였다.

큰 나라가 아니고, 관광으로 먹고사는 국가에서 30여개 기업이 왔다는 것은 ‘주력 산업계 총출동’이라고 봐도 무방하다.

피지는 역사적으로 최근 100년간 네덜란드, 영국, 미국, 호주, 뉴질랜드, 일본의 영향을 받았던 곳이고, 유럽인들의 피지 방문객 순위가 내려가는 사이, 최근 캐나다인, 중국인들의 방문이 늘어 피지 내 인바운드 4~5위 수준까지 상승했다. 일본인들은 직항이 있음에도 그리 많이 방문하지 않는다.

한국인들은 일본, 홍콩 등지에 가서 불편하게 비행기를 갈아타는 상황이고, 직항 개설이 더디기만 할 때 느껴지는 서운함에도 불구하고, 한해 3000명 가까운 관광객이 피지를 찾아준다.

외국여행을 별로 가지 않는 일본엔 직항편을 두고, 정작 일본의 2배 이상 해외여행을 많이 가는 한국에는 직항편이 없어, 한국인들은 “피지는 아직도 세상 변화를 잘 모르나? 우리나라엔 왜 직항편이 없지?”라면서 여행경로 면에서나, 우리를 대하는 느낌 면에서나, 다소 불편한 점 때문에라도, 많이 가지 않았다.

그럼에도 불구하고, 객관적으로 피지는 하와이, 몰디브, 모리셔스, 미크로네시아와는 다른, 남태평양 은둔의 섬이라는 특별한 매력으로, 지구촌 여행객들의 시선을 모으고 있다.

피지정부, 피지관광당국, 피지기업인들은 이번 아시아 로드쇼를 통해, 한국 여행사, 미디어와 상담을 하면서 분명히 한국을 달리 보는 계기를 얻었을 것이다.

지금이야 국제 물가 상승으로 근거리 비중이 높아졌지만, 지금까지 한국인들은 마음이 한번 꽂히고 동하면, 아이슬란드, 노르웨이, 에스토니아, 모로코, 짐바브웨, 슬로베니아, 괌, 호주, 뉴질랜드, 사모아 등 미개척 여행명소로 몰려가고, 그 뒤를 더 많은 중국인과 대만인들이 따라온다는 지금까지의 아시아인 국제관광 관행이 있었음은 주지의 사실이다.

이같은 풍경이 피지에서 재확인될 지 여부는 피지가 앞으로 한국, 한국인에 어떻게 대하느냐, 피지 정부 및 항공사, 피지 관광기업의 태도 변화에 달려 있다.

다음은 충칭에서 열린 피지 아시아로드쇼에 참가해 B2B 네트워킹에 임했던 기업들이 내세우는 이 나라 매력들. (‘피지관광청/피지항공 2025 아시아 로드쇼 참가자 가이드북’에 나온 순서를 따름. 해당 가이드북에 대해서는 중국 상하이에 있는 피지관광청 아시아본부, 한국 서울에 있는 피지항공 한국사무소에 문의.)

▶리쿠리쿠 라군 리조트 피지

남태평양 피지의 푸른 라군 위에 떠 있는 리쿠리쿠 라군 리조트(Likuliku Lagoon Resort Fiji)는 성인 전용 고급 휴양지다. 오직 성인 게스트만을 위한 공간으로 평화롭고 조용한 환경 속에서 진정한 휴식을 원하는 여행객들에게 인기가 높다.

리조트는 피지 최초이자 유일하게 오버워터 방갈로(수상 숙소)를 보유하고 있다. 천혜의 자연 위에 자리 잡은 이 리조트는 생태 보호구역으로 지정된 지역 안에 있어 자연 훼손 없이 조화를 이룬 것이 특징이다.

리쿠리쿠 라군 리조트는 피지 전통 건축양식과 현대적인 디자인이 어우러진 독창적인 공간이다. 지역 장인들이 손으로 제작한 목재 구조물, 천연 소재, 그리고 세련된 현대적 감각이 조화를 이루며 피지만의 정서를 물씬 느끼게 한다. 전통문화의 유산을 살리면서도 현대적인 감각을 잃지 않은 것이 강점이다.

바다 위에 자리한 오버워터 방갈로에서 바라보는 풍경은 그야말로 장관이다. 리조트 중심에는 피지 전통 가옥을 본뜬 메인 빌딩이 자리해 마치 오래된 마을에 온 듯한 아늑함을 느낄 수 있다. 세계적으로 알려진 피지인의 따뜻한 환대 정신도 이곳의 매력을 한층 더한다.

리쿠리쿠 라군 리조트는 피지에서 단 하나뿐인 럭셔리 성인 전용 리조트다. 조용하고 여유로운 분위기를 찾는 허니문 커플이나 프리미엄 여행을 즐기는 이들에게 이상적인 목적지다.

▶말로로 아일랜드 리조트

말로로 아일랜드 리조트(Malolo Island Resort)는 정교하면서도 소박한 남국의 낙원을 표방하는 휴양지다. 피지의 식민지 시대 유산을 잇는 웅장한 건축 양식과 남태평양 특유의 여유로움이 어우러져 고즈넉한 매력을 뽐낸다.

리조트는 헤브라에 위치한 초자연적 숙소로 세계에서 가장 친절한 사람들로 불리는 피지인들의 환대를 제대로 느낄 수 있다. 수백 년 전 이 땅에 정착한 주민들의 전통이 고스란히 살아 있어, 여행객들은 진심 어린 피지식 환대를 경험하게 된다.

말로로 아일랜드 리조트는 가족, 친구, 연인 모두에게 어울리는 휴양지다. 다양한 액티비티를 즐길 수도 있고 아무것도 하지 않은 채 하루 종일 바다와 하늘을 바라보며 휴식을 취할 수도 있다. 코코넛 나무가 늘어선 해안, 부드러운 파도 소리, 별빛이 쏟아지는 밤하늘이 어우러져 ‘세상에서 가장 아름다운 자연 그대로의 모습’을 만날 수 있다.

리조트는 자연과 문화의 조화를 강조한다. 전통 피지 건축양식과 현대적인 인테리어가 절묘하게 섞여 있어, 고급스러우면서도 따뜻한 분위기를 자아낸다. ‘진짜 피지’를 느끼고 싶은 이들에게 이상적인 선택지다.

▶로지 홀리데이즈

피지 최고의 관광 및 교통 전문 기업 로지 홀리데이즈(Rosie Holidays)는 40년 넘게 피지 관광 산업을 이끌어온 선두 브랜드다. 고급 차량 교통 서비스부터 24시간 공항 셔틀, 고객 케어, 리조트 데스크 운영, 이벤트 기획, 단체 여행 관리까지 폭넓은 맞춤형 서비스를 제공한다.

현재 로지 홀리데이즈는 200명 이상의 현지 전문가, 여행 어드바이저, 다국어 컨시어지, 기사, 가이드, 고객 서비스 스태프, 리셉션 팀으로 구성돼 있다. 피지를 찾는 전 세계 여행객에게 완벽한 여행 경험을 제공하기 위해 체계적인 관리 시스템을 운영 중이다.

로지 홀리데이즈의 강점은 단순한 이동이나 예약을 넘어, 피지의 진짜 문화를 여행객이 직접 체험할 수 있게 만든다는 점이다. 고객 한 사람 한 사람의 취향과 관심사를 세심하게 반영해 맞춤형 여행 일정을 제안한다. ‘피지 현지의 따뜻한 환대’와 ‘세계적 수준의 서비스’를 결합한 기업으로 평가받고 있다.

또한, 로지 홀리데이즈는 국제 파트너와의 협업 경험이 풍부하다. 이미 주요 글로벌 여행사와 제휴를 맺고 있으며 신속하고 유연한 서비스 제공으로 현지 파트너의 신뢰를 얻고 있다.

▶캡틴 쿡 크루즈 피지

캡틴 쿡 크루즈 피지(Captain Cook Cruises Fiji)는 ‘진정한 경험(Real Experience)’을 슬로건으로 평생 잊지 못할 항해 여행을 선사하는 피지 대표 크루즈 브랜드다.

1970년 시드니 항 관광선 운영으로 시작해 이후 오스트레일리아와 남태평양 일대로 사업을 확장했다. 1997년에는 피지 시장에 진출해, 지금까지 수많은 여행자에게 특별하고 진정성 있는 항해 경험을 제공하고 있다.

캡틴 쿡 크루즈 피지는 피지 관광청이 선정한 ‘최고의 크루즈사’로 ‘최고의 피지 경험’ 부문에서도 수상 경력을 보유하고 있다. 피지 바다의 진면목을 보여주는 다양한 노선과 친근한 현지 승무원들의 서비스로 세계 각국 여행객의 호평을 받고 있다.

모든 선박은 계절별로 다채롭게 구성돼 있으며 낮에는 스노클링·섬 탐험 등 액티비티를 즐길 수 있고, 밤에는 별빛 아래에서 로맨틱한 크루즈 디너가 진행된다. 크루즈 안에서도 세련된 캐빈과 편의시설이 완비돼 있어 편안하면서도 특별한 시간을 보낼 수 있다.

▶클라우드9

클라우드9(Cloud9)은 피지에서 가장 인기 있는 핫플레이스 중 하나로 세계 최초의 수상 플로팅 바(Floating Bar)로 알려져 있다. 맑고 푸른 남태평양 바다 한가운데 떠 있는 이곳은 단순한 바를 넘어 하나의 문화적 트렌드로 자리 잡았다.

수상 바 위에서는 장인이 직접 구운 화덕 피자와 열대 칵테일을 즐길 수 있고 어디서도 경험할 수 없는 탁 트인 바다 전망이 함께한다. 해상 바에는 세계적인 DJ들이 상주하며 낮에는 여유로운 음악과 함께 선탠을 저녁에는 일몰을 배경으로 한 클럽 파티 분위기를 연출한다.

방문객들은 2층 데크에서 휴식을 취하거나 ‘젤리 같은 바다’라 불리는 투명한 바다 속으로 뛰어들어 짜릿한 점프를 즐긴다. 이색적인 구조와 자유로운 분위기 덕분에 ‘클라우드9’은 단순한 휴양지 이상의 ‘피지 감성 여행’의 상징이 됐다.

▶크라운 플라자 리조트 & 스파

피지 난디 베이 크라운 플라자 리조트&스파(Crowne Plaza Fiji Nadi Bay Resort & Spa) 는 글로벌 IHG 그룹이 피지에 선보이는 대표 럭셔리 리조트다. 세계적인 디자인 스튜디오 P49 DESIGN이 설계한 내부 공간은 세련된 현대미와 따뜻한 휴양지 감성을 동시에 담았다.

총 324개의 객실을 보유하고 있으며 이중 66개는 2베드룸 패밀리룸으로 구성돼 가족 단위 여행객에게도 최적화돼 있다. 객실 곳곳에는 바다 조망이 가능한 테라스와 넓은 욕조, 여유로운 라운지 공간이 마련돼 있어 프리미엄 휴양을 완성시킨다.

리조트는 고급 다이닝 경험을 비롯해 스파, 수영장, 피트니스센터 등 다양한 편의시설을 갖추고 있다. 특히 해변 바로 앞에서 즐기는 선셋 디너와 피지 전통 공연은 여행객들에게 깊은 인상을 남긴다. 또한 지역 커뮤니티와의 협업을 통해 로컬 예술과 문화를 자연스럽게 녹여내며 피지 특유의 생동감을 전달하고 있다.

▶힐튼 피지 비치 리조트&스파

피지 힐튼 비치 리조트&스파는 데나라우 아일랜드의 해변을 따라 자리한 럭셔리 리조트로 피지의 따사로운 햇살과 푸른 바다를 한눈에 담을 수 있는 휴양지다. 국제공항에서 차량으로 약 20분 거리에 있어 접근성이 뛰어나며 총 330개의 객실과 1.5km에 달하는 전용 해변을 갖추고 있다.

리조트는 품격 있는 휴식과 자연스러운 럭셔리를 추구한다. 세련된 인테리어의 객실에서는 바다 전망을 즐길 수 있고 성인을 위한 스파에서는 피지 전통 마사지와 리트리트 프로그램으로 깊은 휴식을 제공한다. 아이들을 위한 키즈클럽, 수영장, 보물찾기 프로그램 등 가족 단위 여행객을 위한 세심한 배려도 눈에 띈다.

힐튼 피지 비치 리조트 & 스파는 특히 로맨틱 허니문, 가족 여행, 웰니스 스파 여행 등 목적에 따라 맞춤형 휴가를 제안한다. 자연 그대로의 해변과 현대적인 시설이 조화를 이루며 ‘품격 있는 휴식’이라는 키워드를 구현하려고 노력중이다.

한국의 여행사들은 힐튼 피지 비치 리조트 & 스파를 허니문 패키지, 가족형 리조트 상품, 웰니스 힐링 투어에 적극 활용할 수 있다. 허니문 여행사의 경우, 스파 & 전용 해변 중심의 커플 패키지로 프리미엄 상품을 구성할 수 있고 가족 여행 전문사는 키즈클럽과 풀빌라 객실을 중심으로 한 ‘피지 가족 휴양 상품’을 선보이기 좋다.

▶스카이다이브 피지

피지의 대표적인 모험 관광 콘텐츠로 떠오른 ‘스카이다이브 피지(Skydive Fiji)’는 피지 최초의 탠덤(두 사람이 한 조를 이루고 함께 하는 방식) 스카이다이빙 전문 회사다. 2004년 4월, 호주에서 피지로 이주한 팀과 수잔 조이스 부부가 피지 난디에서 회사를 설립하며 시작됐다.

이들은 6인승 소형 세스나기(프로펠러 비행기)를 도입해 피지 하늘 위에서 새로운 형태의 스카이다이빙 경험을 제공했다. 초기에는 ‘평화롭고 느긋한 휴양지’라는 피지의 이미지와는 다소 어울리지 않는다는 우려도 있었지만 혁신적인 도전은 곧 피지 관광청의 공식 인정을 받으며 피지 모험 관광의 새로운 장을 열었다.

스카이다이브 피지는 현재까지 수천 명의 여행객들에게 바다 위를 나는 듯한 짜릿한 자유를 선사하고 있다. 난디와 데나라우 지역에서 출발하는 탠덤 다이빙 프로그램을 통해 여행객들은 1민 4000피트 상공에서 눈부신 남태평양의 전경을 한눈에 담을 수 있다.

▶피지 나비티 리조트

피지 나비티 리조트(The Naviti Resort)는 산호 해안선을 따라 약 4000㎡ 부지에 자리한 프리미엄 휴양 리조트다. 황금빛 모래사장과 열대 정원, 그리고 눈부신 바다 전망이 어우러진 이곳은 바쁜 일상에서 벗어나 여유로운 시간을 보내기 위한 최적의 장소다.

올 인클루시브 시스템을 갖춘 리조트로 고급 중식당 ‘죽원’을 비롯해 세계 각국의 요리를 선보이는 네 곳의 레스토랑에서 수준 높은 미식 경험을 즐길 수 있다.

특히 가족 여행객에게 인기 높은 이곳은 수상 스포츠, 골프, 테니스 등 다양한 액티비티와 함께 조이 스파를 보유하고 있다. 어린이 전용 키즈클럽은 전문 직원이 상주해 부모가 안심하고 휴식을 취할 수 있는 환경을 제공한다.

리조트 주변에는 피지 최초의 국립공원인 싱가토카 모래언덕, 비아세부 폭포, 쿠로 야생동물원 등 주요 관광지가 가까워 가족 단위 여행객에게 이상적이다. 또한 피지 전통문화 체험이나 마을 투어를 통해 현지인의 삶을 가까이에서 느낄 수도 있다.

나비티 리조트는 피지의 따뜻한 환대와 자연의 아름다움을 동시에 느낄 수 있는 리조트로, 현지에서는 ‘피지 최고의 가족 리조트’ 중 하나로 꼽힌다.

▶더 펄 리조트 스파 & 골프 코스

피지 수바와 난디 사이, 태평양의 푸른 항구에 자리한 더 펄 리조트 스파&골프 코스(The Pearl Resort, Spa & Golf Course)는 다이빙 애호가와 휴양객 모두에게 완벽한 힐링 여행지다. 번잡한 일상에서 벗어나 고요한 해변과 울창한 열대 정원 속에서 몸과 마음을 재충전할 수 있는 이곳은 남태평양의 여유를 가장 느긋하게 만끽할 수 있는 리조트로 꼽힌다.

세련된 숙소와 수준 높은 미식, 그리고 맞춤형 웰니스 프로그램이 어우러져 고급스러우면서도 여유로운 분위기를 자아낸다. 또한 리조트는 해변 웨딩과 교회식 웨딩 등 다양한 맞춤형 웨딩 패키지를 제공하며 특별한 하루를 완벽하게 만들어주는 장소로 알려져 있다.

18홀 챔피언십 골프 코스와 바다를 마주한 수영장, 스파 센터, 다이빙 및 스노클링 등 해양 액티비티 시설도 완비돼 있다. 골프와 바다를 동시에 즐길 수 있는 리조트로 골프 마니아부터 가족 단위 여행객, 허니무너까지 폭넓게 만족시킬 수 있는 복합형 휴양지다.

한국 여행사 입장에서는 더 펄 리조트를 ‘프리미엄 휴양+골프 패키지’의 중심 숙소로 구성하는 전략이 적합하다.

▶트로피카 아일랜드 리조트

트로피카 아일랜드 리조트(Tropica Island Resort)는 피지 마마누카 군도의 중심에 자리한 성인 전용 부티크 프라이빗 아일랜드 리조트다. 난디 국제공항에서 접근성이 뛰어나면서도 섬 전체가 한적한 휴식과 프라이버시를 보장한다.

총 24개의 세련된 스위트룸은 피지 전통 건축 미학과 현대적인 감각을 결합해 고급스러운 분위기를 자아낸다. 특히 해변 바로 앞에 위치한 전통 풀빌라에서는 개인 수영장과 함께 파도 소리를 가까이서 들으며 완벽한 휴식을 즐길 수 있다.

모든 객실에는 야외 열대 우림 샤워 시설이 마련돼 있어 별빛 아래에서 특별한 샤워 경험을 누릴 수도 있다. 리조트의 중심에는 서핑 명소, 환상적인 플로팅 바, 자연 속 스파 센터가 있어 완벽한 재충전의 시간을 제공한다.

트로피카는 다이빙, 낚시, 헬리콥터 투어 등 다양한 해양 액티비티를 운영하며, 신선한 현지 식자재를 활용한 미식 코스도 제공한다. 남만적인 허니문 여행이나 조용한 성인 휴양을 원하는 이들에게 최적의 선택지로 손꼽힌다.

한국인 하이밸류 게스트들이 은둔형 휴양과 액티비티를 즐기기 좋은 곳으로 활용할 만 한 곳이다.

▶보모 아일랜드 리조트

보모 아일랜드 리조트(VOMO Island Resort)는 약 91만㎡ 규모의 프라이빗 아일랜드로 피지 마마누카 군도와 야사와 군도의 경계에 자리 잡고 있다. 본섬인 보모와 작은 보몰라라이 섬으로 이루어진 이곳은 아름다운 자연 경관과 완벽한 프라이버시, 청정한 환경을 자랑한다.

섬 전체를 리조트가 독점하는 구조로 설계돼 투숙객은 언제나 한적하고 여유로운 분위기 속에서 머물 수 있다. 부드러운 백사장과 고요한 해변 산책로는 휴식과 사색 모두에 이상적이다. 청명한 바다에 둘러싸인 리조트는 그야말로 ‘남태평양 속 오아시스’라 불릴 만하다.

동쪽의 보모산은 트레킹 명소로 꼽힌다. 정상에 오르면 360도 파노라마 전경이 펼쳐지며 이곳에서 맞이하는 일출은 보모에서만 경험할 수 있는 특별한 순간이다. 아침 햇살 아래에서 산과 바다를 동시에 조망하는 풍경은 여행자들에게 잊히지 않는 추억을 남긴다.

▶보우 허브

보우 허브(Vou Hub)는 난디에서 데나라우 섬까지 차로 단 5분 거리, 피지 예술과 문화를 온몸으로 느낄 수 있는 복합 예술 공간이다.

피지 최초로 예술가들이 직접 소유하고 운영하는 공연 예술 허브로 450명을 수용할 수 있는 극장에서 매일 수준 높은 현지 공연을 선보인다. 단순한 무대 공연을 넘어 피지의 리듬과 혼, 그리고 예술가들의 삶이 녹아 있는 현장이다.

보우 허브의 진짜 매력은 공연 그 자체보다 그 무대 뒤에 숨은 사람들의 이야기다. 젊은 예술가들의 열정과 진심, 그리고 공동체적 가족애가 만들어내는 드라마가 매일 밤 이곳에서 펼쳐진다. 그들의 춤에는 피지 청년들의 희망과 미래가 고스란히 담겨 있다.

또한 이곳에 소속된 보우 무용 아카데미(Vou Dance Academy) 는 다양한 예술 교육과 창의성 개발 프로그램을 운영한다. 무대 위 공연은 물론, 이 공간 자체가 젊은 예술가들의 꿈과 가능성을 키워내는 ‘창작의 집’이자 ‘문화의 심장’이다. 공연은 단순한 쇼가 아니라, 피지 문화의 성장과 전통 계승을 함께 경험하는 생생한 현장이다.

▶와카야 프라이빗 아일랜드 리조트&스파

와카야 프라이빗 아일랜드 리조트&스파(Wakaya Private Island Resort & SPA)는 피지와 남태평양 지역에서도 손꼽히는 최고급 프라이빗 아일랜드 리조트다.

‘히든 파라다이스’라는 이름이 과장이 아니다. 이곳은 비교 불가한 럭셔리함과 손대지 않은 자연의 순수함이 공존하는 공간이다.

890만 3400㎡ 규모의 거대한 섬 전체가 해양 생태 보호구역으로 지정돼 있으며 섬에는 단 11개의 빌라만 운영된다. 동시에 최대 28명만 머물 수 있어 세상과 완전히 단절된 진정한 휴식이 가능한 곳이다.

리조트는 올 인클루시브 시스템으로 운영된다. 숙소마다 개인 수영장이 있으며 전담 버틀러 서비스가 제공된다. 섬 내 농장에서 직접 재배한 신선한 식재료로 만든 요리는 이곳의 자랑이다. 피지 특유의 따뜻한 환대와 세심한 서비스가 어우러진 럭셔리 라이프스타일은 방문객에게 잊을 수 없는 기억을 선사한다.

또한 자연 그대로의 숲속에서 스노클링, 하이킹, 열대우림 탐험 등 다양한 액티비티를 즐길 수 있다. 와카야는 단순히 머무는 공간이 아니라, 자연의 소리 속에서 몸과 마음을 새롭게 정화시키는 치유의 섬이다.

▶워릭 피지

워릭 피지(Warwick Fiji)는 피지 산호 해안 중심부에 자리 잡은 대표적인 오션프런트 리조트다. 순백의 백사장과 맑은 산호초 바다를 품은 이곳은, 40년 넘게 피지 여행의 상징으로 자리해온 명실상부한 클래식 리조트다.

가족 여행부터 허니문, 웨딩, 휴양까지 모든 여행 목적에 완벽하게 어울린다. 워릭 브랜드 특유의 품격과 안정된 서비스로 피지에서도 손꼽히는 올인원 휴양지로 평가받는다. 특히, 넓은 부지와 다채로운 부대시설로 인해 한 곳에서 머무는 동안 피지의 맛과 멋을 모두 경험할 수 있다는 점이 큰 매력이다.

리조트 내에는 미식 경험 또한 다양하다. 바다를 바라보며 가볍게 음료를 즐길 수 있는 테라스 바를 비롯해 로맨틱한 해상 다이닝이 가능한 ‘위키드 왈루(Wicked Walu)’는 워릭의 대표 레스토랑으로 꼽힌다.

철판구이 쇼를 감상할 수 있는 ‘사자나미(Sazanami)’, 신선한 초밥을 선보이는 일식당, 정통 이탈리아 요리를 제공하는 ‘파파갈로(Pappagallo)’, 그리고 풍성한 뷔페를 즐길 수 있는 ‘불라 브라세리(Bula Brasserie)’까지, 세계 각국의 맛을 한 자리에서 만날 수 있다.

하루의 마지막엔 ‘문라잇 라운지(Moonlight Lounge)’에서 칵테일 한 잔으로 여유를 즐기는 것도 이 리조트의 묘미다.

▶씨 피지(Sea Fiji)

피지에서 섬 사이를 자유롭게 오가려면 ‘씨 피지(Sea Fiji)’가 가장 빠르고 믿을 만한 선택이다. 씨 피지는 피지 마마누카 제도와 야사와 제도 일대에서 운항하는 수상 택시 전문 회사로, 관광객들이 숨겨진 섬과 아름다운 비경을 손쉽게 탐험할 수 있도록 교통 서비스를 제공한다.

이 회사의 장점은 현대적이고 청결한 선단이다. 모든 선박은 안전 기준을 충족하며 깨끗하고 쾌적한 환경을 유지하고 있다. 승객들은 맑은 바다 위를 가르며 산호초가 반짝이는 해역을 지나, 피지만의 이국적인 해안선을 감상할 수 있다.

또한 경험 많은 베테랑 선원과 직원들이 운항을 담당해, 여행객들이 안심하고 편안한 항해를 즐길 수 있다. 단순한 이동 수단을 넘어 씨 피지는 섬과 섬을 연결하는 여행의 경험 자체를 완성하는 브랜드로 자리 잡았다.

▶인터컨티넨탈 피지 골프 리조트 & 스파

피지 코럴코스트의 중심, 나타돌라 해변에 자리한 인터컨티넨탈 피지 골프 리조트 & 스파는 ‘세계 최고의 해변’으로 포브스와 CNN이 선정한 곳에 위치한 명품 리조트다. 약 142만㎡에 달하는 부지 위에 펼쳐진 이 리조트는 울창한 열대 정원과 자연 그대로의 해변이 조화를 이루며, 피지의 럭셔리 리조트를 대표하는 상징적 공간으로 꼽힌다.

나디 국제공항에서 차량으로 45분, 헬리콥터로는 단 15분이면 도착할 수 있는 뛰어난 접근성도 장점이다. 객실은 오션뷰 객실과 프라이빗 빌라로 구성돼 있으며 최고 수준의 골프 코스뿐 아니라 일류 스파 시설, 다이닝 레스토랑, 다양한 레저 프로그램을 통해 피지 특유의 여유로움을 고급스럽게 경험할 수 있다.

특히 현대적 감각의 럭셔리와 자연 그대로의 아름다움이 완벽히 어우러져, 가족 여행부터 허니문, 골프 리조트 여행까지 다양한 목적의 여행객에게 만족도를 주는 공간이다.

▶샹그릴라 야누카 아일랜드

피지의 대표 리조트 중 하나인 샹그릴라 야누카 아일랜드(Shangri-La Yanuca Island, Fiji)는 난디 국제공항에서 차로 약 45분 거리, 야누카 섬에 자리한 럭셔리 리조트다. 석호 옆에 위치해 태평양의 자연미를 그대로 감상할 수 있으며 주변이 하얀 모래사장과 열대 정원으로 둘러싸여 프라이빗한 휴양 분위기를 선사한다.

총 432개 객실을 보유한 이 리조트는 고급 산호초 빌라, 프리미엄 스위트룸, 오션뷰 패밀리룸 등 다양한 타입의 객실을 갖추고 있다. 전통적인 피지 양식에 현대적인 감각을 더한 디자인으로, 여행 목적에 따라 선택의 폭이 넓다. 가족 단위 여행객은 물론 허니무너, 골프 여행객까지 모두를 만족시키는 시설 구성을 자랑한다.

리조트 내에는 아시아풍 타칼리 테라스 레스토랑, 파노라마 뷰를 자랑하는 산호초 테라스, 골든 초식 레스토랑, 해변 바 & 바비큐 레스토랑 등 다양한 다이닝 옵션이 마련돼 있어 미식가들에게도 이상적인 공간이다. 신선한 해산물 요리와 현지식 메뉴를 결합한 퀄리티 높은 식음 서비스는 샹그릴라 브랜드 특유의 품격을 느끼게 한다.

▶나누쿠 리조트 피지

나누쿠 리조트 피지(Nanuku Resort Fiji)는 피지를 대표하는 프리미엄 럭셔리 리조트로 개인 수영장과 현대적 시설을 갖춘 빌라형 숙소를 중심으로 완벽한 프라이버시를 제공한다. 울창한 열대 정원과 해변이 어우러진 이곳은 고요하면서도 여유로운 휴식을 원하는 여행객에게 이상적인 선택지다.

다양한 수상 스포츠와 피지 문화 체험, 수준 높은 맞춤형 서비스를 통해 머무는 동안 잊지 못할 경험을 선사한다. 리조트 내에서는 따뜻하고 친근한 현지 호스트들이 동행해 여행객이 진정한 피지의 자연을 체감할 수 있도록 돕는다.

검은 현무암 절벽과 청록빛 산호초로 이어지는 바다에서는 스노클링과 카약 등 해양 액티비티를 즐길 수 있으며, 인근 맹그로브 숲에서는 게의 흔적을 찾는 생태 투어, 그리고 우뚝 솟은 언덕을 오르는 하이킹 프로그램도 운영 중이다.

특히 나누쿠 리조트는 미국 여행 전문지 〈Travel + Leisure〉 2024 독자 선정 조사에서 ‘남태평양 최고 리조트’ 2위로 선정되며, 품격과 서비스 면에서 세계적으로 인정받았다.

▶피지 데나라우 아일랜드 라디슨 블루 리조트

라디슨 블루 리조트 피지 데나라우 아일랜드(Radisson Blu Resort Fiji Denarau Island)는 피지의 대표적인 프리미엄 리조트 단지인 데나라우 아일랜드 중심부에 자리하고 있다. 약 4만㎡에 이르는 대지 위에 자리한 리조트는 손길이 덜 닿은 열대 정원과 폭포, 해변, 그리고 온도 조절이 가능한 수영장으로 둘러싸여 있어 방문객에게 완벽한 휴양의 낙원을 제공한다.

전 객실은 세련된 스타일로 리노베이션돼 고요한 자연의 아름다움과 현대적 럭셔리가 조화를 이루고 있으며 객실 내 전용 발코니에서는 바다 전망 혹은 울창한 정원의 풍경을 즐길 수 있다. 모든 객실은 편안함과 감각적인 디자인을 강조한 현대적 인테리어로 구성되어 있으며, 가족 단위 여행객부터 커플, 허니문 고객까지 모두 만족할 수 있는 다양한 편의시설을 갖추고 있다.

리조트 내 곳곳에는 열대 식물로 꾸며진 정원 산책로가 이어져 있고, 해변을 따라 산들바람을 느끼며 여유로운 시간을 보내기에 제격이다. 라디슨 블루 리조트는 여유롭고 완벽한 남태평양식 휴양 경험을 원하는 여행객들에게 꾸준히 사랑받는 피지의 대표 리조트 중 하나다.

▶메리어트 모미 베이 리조트

피지 모미 베이 메리어트 리조트(Fiji Marriott Resort Momi Bay)는 피지 서부 나디 인근에 위치한 대표적인 수상 리조트로 세계적인 호텔 브랜드 메리어트가 운영하는 럭셔리 리조트다. 탁 트인 모미 베이의 해변을 따라 자리한 이곳은 투명한 라군 위에 세워진 오버워터 부레(수상 방갈로)와 오션 뷰 객실 등 다양한 유형의 숙박시설을 갖추고 있다.

리조트 내에는 세계적 수준의 수영장과 스파, 다양한 다이닝 옵션, 각종 레저 활동이 준비돼 있어 머무는 내내 완벽한 휴식을 즐길 수 있다. ‘고지 키친 앤 바(Restaurant Goji Kitchen & Bar)’에서는 매일 아침 신선한 재료로 만든 현지 요리를 선보이며 ‘피쉬 바(Fish Bar)’에서는 해산물과 그릴 요리를 감상하며 아름다운 일몰과 바다 전망을 함께 즐길 수 있다.

메리어트 리조트는 프라이빗하고 평화로운 환경에서 럭셔리한 휴식을 원하는 여행객들에게 적합한 목적지로, 특히 신혼여행객과 커플 여행자들 사이에서 높은 인기를 얻고 있다.

다양한 숙소 구색이 있어 고객 맞춤형 상품구성을 하기에 편한 곳이다. 수상 바, 인피니티풀, 라군 체험 등 로맨틱 요소 중심으로 커플·소규모 프리미엄 패키지 구성도 가능해 보인다.

▶마타마노아 아일랜드 리조트

피지의 그림처럼 아름다운 마타마노아 섬에 자리한 마타마노아 아일랜드 리조트(Matamanoa Island Resort)는 프라이버시와 평온함을 중시하는 럭셔리 휴양지다. 섬 전체가 하나의 리조트로 운영되며, 오직 성인만 투숙할 수 있는 ‘어덜트 온리(Adults Only)’ 콘셉트를 유지하고 있다.

리조트에는 아름다운 라군을 향해 펼쳐진 오션뷰 객실과 정원 속 프라이빗 빌라가 조화를 이루며, 투숙객은 조용하고 평화로운 분위기 속에서 숨 막히게 아름다운 바다 풍경을 감상할 수 있다. 섬을 감싸는 코코넛 나무와 흰 모래 해변의 운치가 좋다.

세계적 수준의 스파 센터와 프라이빗 비치, 다양한 해양 액티비티 등 휴양을 위한 시설도 고루 갖췄다. 특히 리조트 내 레스토랑 ‘발레니 블라우(Vale Ni Blau)’는 남태평양의 풍미를 담은 전통 피지 스타일 요리를 선보인다. 매일 저녁 메뉴가 바뀌며, 신선한 해산물과 지역 식재료를 활용한 다양한 현지식 디너를 즐길 수 있다.