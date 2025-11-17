AI·블록체인 기반 신뢰도 강화…내년 본격 추진

[헤럴드경제=김용훈 기자] 기획재정부가 17일 유엔기후변화협약 당사국총회(COP30)에서 ‘글로벌 자발적 탄소시장(GVCM)’ 추진 계획을 처음 발표했다.

지난 5월 UNFCCC(유엔기후변화협약) 및 글로벌녹색성장기구(GGGI)와 양해각서를 체결한 이후 국제무대에서 내놓은 첫 성과다.

기재부는 13∼14일(현지시간) 브라질에서 열린 COP30 총회 기간 한국 홍보관과 UNFCCC 홍보관에서 각각 GVCM 소개 행사를 열고, 한국형 탄소시장 모델의 방향성과 추진전략을 공유했다.

GVCM은 기존 자발적 탄소시장(VCS)의 낮은 신뢰도·투명성 문제를 보완해, 국가 간 탄소배출권의 글로벌 거래를 활성화하는 것을 목표로 한 모델이다.

기재부는 AI·블록체인 등 첨단기술을 적용해 탄소배출 감축량 검증과 거래 추적의 신뢰성을 높였다는 점을 강조했다.

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 영상 개회사에서 “첨단기술 기반의 투명한 탄소시장 구축을 위해 국제사회의 지지가 필요하다”며 “탄소 감축 노력이 세계적으로 인정받는 체계를 만들겠다”고 말했다.

기재부는 내년부터 ▷탄소감축 크레딧 발행 방법론 개발 ▷국제거래 활성화 방안 마련 ▷개도국 역량 강화 프로그램 추진 등 GVCM 본격화 작업에 착수할 계획이다.