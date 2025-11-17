트로피카리조트 스위트룸만 24채 ‘탈속’ 메리어트모미베이, 휴양·레저·동서양미식

[헤럴드경제(충칭)=함영훈 기자] 피지관광청과 피지항공이 최근 중국 충칭에서 개최한 ‘아시아 로드쇼’에서는 피지관광청과 피지항공 외에 25개 호텔·리조트와 ▷캡틴 쿡 크루즈 피지 ▷헬리(Heli) 투어즈 피지 ▷레저보트 씨(Sea)피지 ▷스카이 다이브 피지 ▷피지 전통·현대 예술 복합공연장 ‘보우 허브(Vou Hub)’ ▷수상 플로팅 바 ‘클라우드9’ 등 30여개 호텔·관광기업들이 대거 참가했다.

프리젠테이션에 나선 라츨란 렌틸 세일즈 총괄매니저는 트로피카 아일랜드 리조트에 대해 피지 마마누카 제도 중심부에 있는 성인 전용 부티크 프라이빗 휴양지이며, 도시의 번잡함에서 벗어나 휴식을 원하는 투숙객에게 최고의 안식처를 제공한다고 밝혔다.

24개의 럭셔리 스위트 독채들로만 구성된 이곳은 산호초로 둘러싸인 가운데 전용비치, 야외 레인포레스트 샤워, 별빛 아래 수영 즐기는 프로그램, 서핑, 다이빙, 플로팅 바, 헬리콥터 투어, 스파 트리트먼트 등을 갖추었다. 세계 각국의 요리를 모두 즐길수 있으며, 신혼여행이나 단체여행을 위한 맞춤형 시설과 프로그램도 갖추고 있다고 덧붙였다.

칼리 코로이 타마나 매니저는 피지 메리어트 리조트 모미 베이를 소개하며, “현대적인 럭셔리 빌라와 스위트룸을 보유하고 있다”고 말했다. 또 인피니티 풀, 럭셔리 스파, 동서양 모두를 충족시키는 다양한 레스토랑, 레저 프로그램, 각 빌라 전용 발코니와 수영장 등도 마련돼 있다고 소개했다.

이와 함께 고지 키친 & 바는 라이브 쿠킹 스테이션을 갖추고 있으며, 피시 바는 갓 잡은 해산물과 육즙 가득한 로스요리를 전문으로 한다고 설명했다.

공식 미디어 발표회를 가진 3개 리조트 외에, 한국 여행업계와의 네트워킹에 참여한 리조트는 ▷토코리키(Tokoriki) 아일랜드 쉐라톤 리조트 & 스파 ▷마타마노아(Matamanoa) 아일랜드 리조트 ▷나누쿠(Nanuku) 리조트 ▷데나라우(Denarau) 아일랜드 라디슨(Radisson) 블루 리조트 ▷오후라(Ahura) 호텔 그룹 ▷리쿠리쿠(Likuliku) 라군리조트 ▷말로로(Malolo) 아일랜드 리조트 ▷로지(Rosie) 홀리데이즈 ▷샹그릴라 야누카(Yanuca) 아일랜드 ▷크라운 플라자 나디 베이 리조트 & 스파 ▷나비티(Naviti)리조트 ▷쉐라톤 데나라우(Denarau) 빌라스 ▷데나라우 아일랜드 더 웨스틴 리조트 &스파 ▷힐튼 호텔 더블트리 리조트 ▷보모(Vomo) 아일랜드 리조트 ▷그랜드 퍼시픽 호텔 ▷와카야(Wakaya) 프라이빗 아일랜드 리조트 &스파 ▷수바(Suva) 홀리데이 인 ▷워릭(Warwick) 피지 ▷쉐라톤 골프 & 비치 리조트 ▷더 펄 리조트, 스파 &골프 코스 ▷인터컨티넨탈 피지 골프 리조트 & 스파 등이다.

피지엔 최근 연말연시 프로모션에 돌입한 아웃리거 호텔&리조트, 세계적인 셀럽, 한국의 대형 연예기획사 대표가 휴식을 취했던 라우살라(레드불의 공동 창업자인 디트리히 마테쉬츠가 소유) 등도 있다.