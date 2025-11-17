산업부·현대기아차 1차 협력사 지원→1차 협력사는 2차 협력사 지원

[헤럴드경제=배문숙 기자]산업통상부는 17일 서울 JW 메리어트 동대문에서 현대차·기아, 자동차 부품 협력사 87개사가 참여한 가운데 ‘자동차 공급망 탄소 감축 상생 협약식’을 개최했다고 밝혔다.

산업부와 현대차·기아가 우선 1차 협력사의 탄소 감축 설비 교체를 지원하고, 해당 1차 협력사는 지원받은 금액만큼을 환원해 중소기업벤처부와 함께 다시 2차 협력사의 설비 교체를 지원한다.

정부는 자동차 공급망에서 연쇄 탄소 감축 효과가 나타나 민관이 함께하는 상생형 탄소 감축 지원 체계가 구축될 것으로 기대했다. 최근 유럽연합(EU) 등 주요국의 환경 규제는 기존의 사업장 단위에서 제품 단위로 정교화하고 있다.

기존에는 완성차 업체 중심으로 환경 규제에 대응할 수 있었다면, 이제는 부품을 대는 협력사까지도 환경 규제 기준을 맞춰야 해 공급망 전반을 관리 대상으로 해야 하는 상황이다.

이처럼 제품 생산 과정에서 발생하는 탄소 발자국이 새 수출 규제 잣대로 등장해 정부와 현대차·기아는 부품 협력 업체의 저탄소 전환을 지원함으로써 우리 자동차 산업 전반의 탄소 경쟁력을 높일 방침이다.

산업부는 올해 LG전자, 포스코, LX하우시스, LG화학 등 4개 공급망 컨소시엄을 대상으로 시범 사업을 진행 중이다. 내년에는 ‘산업 공급망 탄소 파트너십 사업’을 통해 공급망 전반으로 지원을 본격 확대할 계획이다.

중기부도 ‘중소기업 탄소중립 설비투자 지원’ 사업 지원 규모를 확대해 자동차 부품 중소기업의 저탄소 전환을 지원할 예정이다.

현대차·기아 관계자는 “이번 협약은 기업·정부·공공기관이 함께 만든 공급망 저탄소 전환의 실질적 협력 모델”이라며 “지속 가능 경영 실천과 산업 생태계 전환을 위한 마중물 역할을 수행하겠다”고 밝혔다.

박동일 산업부 산업정책실장은 “공급망의 탄소 감축은 어느 한 기업이 단독으로 할 수 없으며, 정부·대기업·중소·중견기업 모두의 협업이 필요한 과제”라며 “이번 공급망 탄소 감축 협약이 2035 NDC를 넘어 우리 산업 전반의 그린전환(GX)을 가속화하고 글로벌 공급망 간 대결에서 우위를 차지하는 계기가 되기를 기대한다”라고 밝혔다.

노용석 중기부 1차관은 “글로벌 공급망 탄소 규제가 강화되면서 공급망 전반의 감축 노력이 더욱 중요해지고 있다”면서 “특히 부품산업 내 중소기업 비중이 높은 자동차 산업에서 공급망 차원의 선제적인 감축 노력이 이루어지는 것을 높이 평가하고 적극 지원하겠다”고 말했다.

산업부와 중기부는 이번 협약을 계기로 탄소 감축 노력이 산업 공급망 전반으로 확산될 수 있도록 정책적·재정적 지원을 확대할 방침이다. 또 자동차 공급망을 시작으로 앞으로 전기·전자, 철강, 석유화학, 반도체, 조선 등 다른 주력 산업으로 ‘공급망 탄소 파트너십’을 확대, 국내 산업의 ‘글로벌 탄소규제 대응 역량’을 강화할 계획이다.