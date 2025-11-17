[헤럴드경제=양대근 기자] 한국앤컴퍼니그룹(회장 조현범)의 한국타이어앤테크놀로지㈜(대표이사 안종선∙이상훈, 이하 한국타이어)가 17일 경기 성남시 판교 소재 본사 ‘테크노플렉스(Technoplex)’에서 SK스피드메이트㈜(대표이사 안무인)와 ‘로드메이트 S(ROADMATE S)’ 신규 론칭 및 타이어 공급에 관한 협약을 체결했다.

이번 협약은 지난 2021년 SK스피드메이트 전용 상품 ‘로드메이트’ 출시로 맺어진 전략적 파트너십을 기반으로, 한국타이어의 혁신 테크놀로지가 탑재된 신상품 ‘로드메이트 S’를 앞세워 양사의 국내 자동차 애프터마켓에서의 경쟁력 확대 및 시너지 강화를 목적으로 마련됐다. 이날 협약식에는 한국타이어 이용관 한국사업본부장과 SK스피드메이트 안무인 대표이사 등이 참석했다.

새롭게 선보이는 ‘로드메이트 S’는 합리적 가격으로 우수한 주행 성능을 경험할 수 있는 사계절용 타이어이다. 배수 성능을 향상시켜 빗길과 젖은 노면 제동력 및 핸들링 성능이 탁월하며, 블록 강성을 높이고 넓이를 확대해 사계절 내내 안정적인 주행을 지원한다. 저소음 최적 패턴 설계로 주행 시 노면으로부터 발생하는 소음을 크게 낮춰 정숙성도 우수하다.

이와 함께, 저소음 최적 패턴 설계로 주행 시 노면 소음을 크게 낮추고, 하이브리드 실리카 컴파운드를 채택해 회전저항을 감소시킴으로써 높은 연비 효율을 제공한다. 또한, 타이어 접지 면적을 최적화해 이상 마모 현상을 낮추며 우수한 마일리지 성능을 발휘한다.

해당 제품은 3개 패턴으로 구성, 세단 및 SUV 차량에 장착 가능한 14인치부터 20인치까지 총 40개 규격으로 운영되며 운전자들의 다양한 니즈를 충족시킬 것으로 기대된다. 양사는 이번 ‘로드메이트 S’ 출시를 기념해 특별 프로모션을 진행하며, 프로모션과 관련된 자세한 내용은 SK스피드메이트 오프라인 매장 문의를 통해 확인 가능하다.

한편, 한국타이어는 본사 ‘테크노플렉스’, 하이테크 연구소 ‘한국테크노돔(Hankook Technodome)’과 아시아 최대 규모 타이어 테스트 트랙 ‘한국테크노링(Hankook Technoring)’ 등 최첨단 인프라를 활용한 테크놀로지 혁신을 이어가고 있다. 현재, 포르쉐, 메르세데스-벤츠, BMW, 아우디 등 50여 개 브랜드 290여 차종에 신차용 타이어를 공급하며 글로벌 톱티어(Top Tier) 기술력과 완벽한 품질경쟁력을 인정받고 있다.