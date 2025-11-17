11월 17~21일 일반형 참여자 선발 및 복지·특화형 민간수행기관 모집 공공기관, 장애인복지시설 등 행정도우미 및 복지서비스 지원요원 18세 이상 미취업 장애인, 신분증과 구비 서류 챙겨 방문 신청

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)가 11월 17일부터 21일까지 ‘2026년 장애인 일자리사업’ 일반형 참여자 및 복지·특화형 민간수행기관을 모집한다.

장애인 일자리 사업은 장애인의 사회참여를 확대하고 소득보장을 지원하기 위해 매년 시행하는 사업이다.

일반형 일자리 모집인원은 89명으로 지난해와 같다. 하루에 8시간 근무하는 전일제 52명, 4시간 근무하는 시간제 37명이다.

사업기간은 내년 1월부터 1년간이며 참여자로 선발되면 동주민센터, 장애인 복지시설, 학교 시설 등에서 근무하게 된다. 민원응대 보조, 문서작성 지원, 돌봄 보조, 환경정리, 청소 등 행정도우미나 복지서비스 지원요원의 역할을 수행한다. 시급은 10,320원이며 4대 보험이 적용된다.

사업대상은 18세 이상 미취업 등록 장애인이다. 참여를 원하는 자는 신분증과 함께 신청서 등 구비서류를 챙겨 사회복지장애인과로 방문 신청하면 된다. ▲국민건강보험 직장가입자 ▲사업자등록증이 있는 자 ▲타 재정지원 일자리사업 참여자 등은 사업에 참여할 수 없으며, 장애 정도에 따라 장애인 일자리사업에 2년 이상 연속으로 참여한 자는 사업에서 제외될 수 있다.

선발은 1차 서류심사와 2차 면접을 거쳐 진행된다. 적격 심사, 기본직무 및 사회활동 능력, 참여 의지 등을 심사한 후, 다음달 12일에 최종합격자를 발표한다.

또, 복지·특화형 장애인 일자리사업 수행기관도 모집한다. 사업 참여자는 선정된 수행기관에서 별도 선발하여 사업을 수행하게 된다. 자세한 사항은 광진구청 사회복지장애인과로 문의하면 된다.

김경호 광진구청장은 “장애인들이 사회에 참여할 수 있는 기회를 확대하고 지역 사회와 함께 소통하며 협력하는 뜻깊은 사업이다. 장애인 여러분들의 많은 관심과 참여 바란다”며 “앞으로도 장애인들이 지역사회의 당당한 구성원으로 성장할 수 있도록 장애인 지원사업을 늘려 나가겠다”고 말했다.