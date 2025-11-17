[헤럴드경제=민성기 기자] 모델 겸 배우 배정남이 반려견과 산책 중 시신을 발견한 일화를 털어놨다.

지난 16일 방송된 SBS TV 예능물 ‘미운 우리 새끼’(미우새)에서는 배정남이 절친인 모델 한혜진과 무속인을 찾아간 모습이 그려졌다.

이날 방송에서 무속인은 배정남 옆에 한 할아버지가 있다고 말했다.

이에 배정남은 조심스럽게 “몇 년 전 벨(반려견)과 남산에서 산책을 했다”고 말했다.

이어 “누가 숲에서 운동하고 있는지 알았다. 찝찝해서 ‘할아버지!’ 하고 불렀는데 대답이 없더라”고 설명했다.

그 할아버지 앞에 가는 순간 배정남은 딱 얼어버렸다.

그는 “119에 전화했더니 나한테 빨리 줄을 풀어주라고 했다”며 “처음엔 못하겠다고 했다”고 했다. 이어 “‘선생님 도와주셔야 해요’라고 해서 벤치에 올라갔다. 그런데 무게가 있으니 안 풀리더라. 환장하겠더라”라며 “그때 구급대가 도착했다. 정신적 충격이 왔다”고 고백했다.

배정남은 “벨의 산책을 위해 그 산책로를 포기할 수 없었다”며 “49일 동안 (그 장소에) 소주와 막걸리를 부었다”며 “땅속에 노잣돈도 묻어드렸다”고 덧붙였다.

무속인은 또한 최근 세상을 떠난 벨 이야기도 했다. 그는 슬퍼하는 배정남에게 “나쁜 기운을 아기가 가면서 싹 가지고 갔다. 그러니 집에 갖고 있는 털도 보내달라”고 했다.