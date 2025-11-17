김대준 한국투자증권 연구원 보고서

[헤럴드경제=신동윤 기자] 최근 ‘사천피(코스피 4000포인트)’ 붕괴 위험 수준까지 내려 앉을 정도로 큰 변동장세를 보이고 있는 코스피 지수 상황을 저가 매수 기회로 활용하는 전략이 필요하단 국내 증권가의 조언이 나왔다.

김대준 한국투자증권 연구원은 17일 보고서를 통해 “11월 들어 코스피 변동성이 확대하고 있다”며 이는 “외국인 순매도 규모가 빠르게 늘어난 영향”이라고 짚었다.

그러나 그는 “한국 관련 상장지수펀드(ETF)에서 자금 유출이 나타나지 않았고, 국내 금융 시스템 전반의 리스크도 확산하지 않고 있다”고 전했다.

그러면서 지금의 외국인 투자자의 순매도는 “단기 차익실현 성격이 짙다”며 “단기적으로 상대강도지수(RSI)가 과열 구간에 진입해 차익실현 욕구를 자극할 만한 위치였다는 점이 부담으로 작용했을 가능성이 크다”고 분석했다.

이어 “글로벌 금융시장을 좌우하는 미국 연방준비제도(연준·Fed)는 12월 10일 연방공개시장위원회(FOMC)를 앞두고 있는데, 그동안 우세했던 금리인하 전망이 최근 동결로 기울면서 통화완화 기대가 후퇴하고 있다”며 “지급 준비금 감소와 단기 유동성 이슈로 시장 시선이 연준에 집중된 가운데, 전망 변화가 단기적으로 주식시장에 불리한 재료가 된 셈”이라고 설명했다.

그는 “12월 FOMC가 끝나면 불확실성은 완화될 가능성이 크다”며 “가격 부담이 완화된 업종을 선별해 저가 매수 기회를 모색할 수 있는 국면으로 활용하는 전략이 유효해 보인다”고 전했다.