세계 최초 기술 적용 차량용 듀얼뷰 OLED·차량용 UDC-IR OLED 등 2종

[헤럴드경제=박지영 기자] LG디스플레이가 세계 최초 기술을 적용한 차량용 디스플레이 2종으로 CES 2026 혁신상을 동시에 수상했다. LG디스플레이는 CES 모빌리티 전시관이 신설된 이후 매년 혁신상을 수상하고 있다.

LG디스플레이는 ‘차량용 듀얼뷰 OLED’와 ‘차량용 UDC-IR(Under Display Camera-Infrared) OLED’가 미국소비자기술협회(CTA)가 선정하는 CES 2026 혁신상을 받았다고 17일 밝혔다. CTA는 매년 혁신 기술을 갖춘 CES 출품작을 선정해 발표한다.

이번에 수상한 두 제품은 차량 내 공간 활용도, 화질, 안전·신뢰·내구성 등 다양한 측면에서 경쟁력을 입증하며 차량 엔터테인먼트(In Vehicle Entertainment) 분야에서 차별화된 가치를 인정받았다.

‘차량용 듀얼뷰 OLED’는 하나의 디스플레이에서 운전자는 내비게이션을, 조수석 동승자는 영화나 OTT 콘텐츠를 각각 볼 수 있는 세계 최초 차량용 OLED 설루션이다.

뒷좌석 중앙에 설치할 경우 양측 탑승자가 서로 다른 영상을 시청할 수 있어 차량 공간 활용도가 높아진다.

아울러 픽셀 구조 최적화로 운전자가 내비게이션 화면을 터치하며 조작해도 조수석의 엔터테인먼트 서비스 화면에 영향을 끼치지 않는다.

탠덤 OLED 구조로 영하 40도부터 영상 85도까지 극한 환경에서도 안정적으로 작동할 정도로 내구성도 높다.

‘차량용 UDC-IR OLED’는 카메라를 디스플레이 아래로 완전히 숨겨 카메라 홀이 보이지 않는 세계 최초 진정한 풀 스크린을 구현한 제품이다.

LG디스플레이는 카메라 영역의 화면 투과율을 높이고 운전자 시야에서 카메라 영역을 구분할 수 없도록 최적의 알고리즘을 설계, 적용해 운전자 모니터링용 카메라 홀이 보이지 않는다.

카메라가 운전자의 움직임을 정확하게 모니터링할 수 있도록 LG이노텍의 고화질 IR 카메라와 화질 보정 소프트웨어를 적용했다.

최근 글로벌 자동차 시장에서는 안전 규제 강화로 운전자 모니터링용 카메라 탑재가 법제화될 전망이다. LG디스플레이는 디스플레이 심미성과 기능을 동시에 만족시키는 형태로 시장 변화에 선제 대응한다는 계획이다.

한편, LG디스플레이는 CES 모빌리티 전시관이 신설된 이후 매년 혁신상을 수상하며 기술력을 입증해 왔다. 2023년에는 패널에 붙일 수 있는 필름형 스피커인 ‘차량용 사운드 설루션’, 2024년에는 ‘57인치 필러투필러 LCD’가 혁신상을 받은 바 있다.

올해 CES 2026에서 LG디스플레이는 모빌리티 기술 전시관인 라스베이거스 컨벤션센터 웨스트홀에 차량용 디스플레이 전용 부스를 마련하고 글로벌 전장부품 및 완성차 고객을 대상으로 차세대 차량용 디스플레이 설루션을 소개한다. 대형 OLED 신제품은 메인 전시장 인근 콘래드 호텔에 고객 전용 부스에서 선보인다.